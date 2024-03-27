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Міноборони повідомило, чого чекати українцям від мобілізаційного законопроєкту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони повідомило, чого чекати українцям від мобілізаційного законопроєкту
Наступного року замість строкової служби буде запроваджено обов'язкову базову службу від 18 років
фото з відкритих джерел

Міноборони поставило крапку в питанні, чи будуть мобілізовувати на фронт з 18 років

В Україні можуть запровадити обов'язкову базову військову службу з 18 років замість строкової. Але про мобілізацію з 18 років не йдеться. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Пресслужба відомства вказала на основні нововведення мобілізаційного законопроєкту № 10449, зокрема поставили крапку в питаннях щодо нібито планів зменшити мобілізаційний вік.

Зазначається, що пропонується з наступного року запровадження обов'язкової базової служби для молодих людей від 18 років замість «строчки».

Загалом же йдеться про мобілізаційний вік не від 18 років, а від 25 до 60 років.

«З 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базовий військовий вишкіл», – йдеться в заяві міністерства.

Міноборони зазначило, що від її проходження в університетах буде звільнено деякі категорії громадян.

«Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін п’ять місяців у мирний час і три місяці у воєнний», – передали в Міноборони.

Також пропонується, що громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби. Крім того, українці з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку, тобто від 25 років.

Міноборони повідомило, що передбачає законопроєкт № 10449 про мобілізацію та військову підготовку
Міноборони повідомило, що передбачає законопроєкт № 10449 про мобілізацію та військову підготовку
фото: Telegram/Міноборони

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Зокрема, Комітет Верховної ради з нацбезпеки намагається якнайшвидше розглянути всі внесені правки до законопроекту про мобілізацію.

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Теги: ЗСУ Міноборони війна мобілізація законопроєкт

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