Міноборони повідомило, чого чекати українцям від мобілізаційного законопроєкту

Наступного року замість строкової служби буде запроваджено обов'язкову базову службу від 18 років

Міноборони поставило крапку в питанні, чи будуть мобілізовувати на фронт з 18 років

В Україні можуть запровадити обов'язкову базову військову службу з 18 років замість строкової. Але про мобілізацію з 18 років не йдеться. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Пресслужба відомства вказала на основні нововведення мобілізаційного законопроєкту № 10449, зокрема поставили крапку в питаннях щодо нібито планів зменшити мобілізаційний вік.

Зазначається, що пропонується з наступного року запровадження обов'язкової базової служби для молодих людей від 18 років замість «строчки».

Загалом же йдеться про мобілізаційний вік не від 18 років, а від 25 до 60 років.

«З 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базовий військовий вишкіл», – йдеться в заяві міністерства.

Міноборони зазначило, що від її проходження в університетах буде звільнено деякі категорії громадян.

«Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін п’ять місяців у мирний час і три місяці у воєнний», – передали в Міноборони.

Також пропонується, що громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби. Крім того, українці з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку, тобто від 25 років.

Міноборони повідомило, що передбачає законопроєкт № 10449 про мобілізацію та військову підготовку фото: Telegram/Міноборони

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Зокрема, Комітет Верховної ради з нацбезпеки намагається якнайшвидше розглянути всі внесені правки до законопроекту про мобілізацію.