Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

Закон дасть можливість створити реєстр мобілізованих, який буде «підв’язаний» до реєстру виборців

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради.

Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних скріншот

Зокрема, закон дасть можливість створити реєстр мобілізованих, який буде «підв’язаний» до реєстру виборців.

Передбачається, що Міністерство оборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Державної міграційної служби та інших відомств.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.