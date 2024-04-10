Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про відповідальність за ухилення від мобілізації

Парламент проголосував за основу (перше читання) №10379 законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації

Рішення підтримали 254 народні обранці

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10379 про посилання відповідальності за військові правопорушення. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зараз схвалена урядова версія, яка має багато жорстоких норм, які будуть змінені комітетом до другого читання.

«Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10379 про посилання відповідальності за військові правопорушення. Перше читання означає – що законопроєкт ще не ухвалений!! Далі буде друге читання, але не сьогодні. Я не підтримую цей законопроєкт. За – 254», – написав нардеп.

Також парламент може ввести кримінальну відповідальність за відмову проходження військово-лікарскої комісії. «Зараз Рада розглядає урядовий законопроєкт №10379 про посилання відповідальності за військові правопорушення. Так от, в цьому законопроєкті хочуть ввести кримінальну відповідальність за відмову проходження ВЛК! Не адміністративну, а кримінальну», – написав Гончаренко.

Згодом Гончаренко уточнив, що вчора Комітет прибрав кримінальну відповідальність з цього законопроєкту 10379. Ця норма була, але вчора її вирішили все таки прибрати.

Як повідомлялося, Верховна Рада запросила Головнокомандувача Олександра Сирського, Начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича та Командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля виступити перед розглядом закону про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 депутатів. Водночас парламент провалив голосування за запрошення премʼєра-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова перед розглядом законопроєкту.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.