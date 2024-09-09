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На Закарпатті прикордонники відкрили попереджувальний вогонь у бік ухилянтів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Закарпатті прикордонники відкрили попереджувальний вогонь у бік ухилянтів
На кордоні з Угорщиною прикордонники пострілами зупиняли втікачів з України
фото: Держприкордонслужба

Двоє затриманих є мешканцями Вінниччини, а ще один – Донеччини

За 100 метрів від кордону з Угорщиною Українським прикордонникам довелося попереджувальними пострілами зупиняли двох мешканців Вінниччини та жителя Донеччини за 100 м від кордону з Угорщиною. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

На Закарпатті за 100 метрів від кордону з Угорщиною військовослужбовці відділу «Косино» Мукачівського прикордонного загону попереджувальними пострілами затримували трьох порушників. Чоловіки намагалися втекти, але, почувши постріли, зупинилися та виконали усі законні вимоги прикордонного наряду. 

Виявилося, що двоє затриманих є мешканцями Вінниччини, а ще один – Донеччини. Вони розповіли, що скористалися послугами переправників, яким кожен із них заплатив по 10 000 доларів США.

У Держприкордонслужбі наголосили, що стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону». Справи скерували до суду. А коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюють.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону знайшли 21-річного молодика, який чотири дні блукав у горах і ледь не загинув. Пошуки, до яких було залучено відомчу пілотовану та безпілотну авіацію, тривали 11 годин.

Під час перебування у горах 21-річний вінничанин тримав зв’язок зі своїм батьком, а коли зв'язок із сином обірвався, батько вирішив зателефонувати на телефонну «гарячу лінію» прикордонників. Надивившись у соцмережах відео-інструктажів про гірські походи, молодик задумав незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Закупив необхідний інвентар, одяг та взуття, газовий балончик для приготування їжі. Рухаючись за онлайн картами, чоловік постійно інформував батька про координати свого перебування.

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Теги: Закарпаття прикордонники Держприкордонслужба ухилянти

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