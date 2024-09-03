Співвласника книгарень у Львові побили працівники ТЦК? Деталі інциденту

В соціальних мережах Закарпатського та Мукачівського ТЦК немає офіційних повідомлень стосовно інциденту

Працівники ТЦК нібито застосували насилля до Олександра Рябчука та його дружини

У мережі повідомляється про ймовірне затримання та побиття працівниками ТЦК співвласника книгарень у Києві та Львові «Книжковий Лев» Олександра Рябчука. Про це написала співробітниця книгарні Катерина Іванова на сторінці Facebook.

Катерина Іванова повідомляє, що Рябчука затримали прикордонники для перевірки документів на вокзалі у Мукачеві. Потім його передали до місцевого ТЦК, де він пройшов ВЛК, хоча, як стверджується, він має проблеми зі здоров’ям, а у складі медкомісії були наявні не всі лікарі.

«Після спроб оскаржити рішення ВЛК та вимоги видати повістку у відповідному порядку, співробітники Мукачівського РТЦК та СП застосували фізичну силу до Сашка та його дружини, яка знаходилася поруч. Сашка знову відвезли до РТЦК. На цьому свавілля працівників Мукачівського РТЦК та СП не закінчилось. Знаючи про виклик поліції і заяву про побиття від дружини Саші, вони змусили Сашу написати заяву під запис на відео, що він не має до них претензій; вимагали від дружини Саші забрати заяву в поліцію», – пише Іванова.

Зі слів колеги Рябчука, погрози фізичного насилля щодо нього продовжувалися, тому він виконав «незаконні вимоги працівників Мукачівського РТЦК та СП». Однак, додає Іванова, чоловіка продовжують утримувати працівники РТЦК та СП, а зв'язку із ним нібито досі немає.

Водночас в соціальних мережах Закарпатського та Мукачівського ТЦК немає офіційних повідомлень стосовно інциденту.

До слова, до мережі потрапили кадри із Закарпатської області, де поліція та представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися вручити повістки крішнаїтам.

Стало відомо, що уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець за вісім місяців 2024 року отримав від українців понад 1,6 тис. звернень через порушення їхніх прав співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це заявили в секретаріаті омбудсмена «Українській правді».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль готує звернення до Міноборони щодо неприпустимих ситуацій зняття водіїв з рейсових автобусів працівниками ТЦК. Також він доручив розібратися з випадками, коли поранені військові змушені самостійно відвідувати ВЛК.

До слова, зі 100% людей, які отримали повістки, до ТЦК приходять лише 2%.