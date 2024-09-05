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Чоловіків з-за кордону повертатимуть примусово? Посол України в Чехії дав відповідь

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чоловіків з-за кордону повертатимуть примусово? Посол України в Чехії дав відповідь
За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тис. чоловіків з України
фото з відкритих джерел

Дипломат: Завдання держави – це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні

Чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово не повертатимуть в Україну. Про це у коментарі «Радіо Свобода» заявив посол України в Чехії Василь Зварич.

«Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України. Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни… Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни», – сказав Зварич.

Дипломат додав, що завдання держави – це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні.

За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тис. чоловіків з України. Серед них тих, хто перебуває у Чехії за візою тимчасового захисту і є віком від 18 до 65 років – понад 95 тис.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном. Також очільник зовнішньополітичного відомства, якого цитує видання Novinky, наголосив, що можливості його країни обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

Водночас біженці з України почали приносити прибуток чеському бюджету. За перші три місяці цього року внесок українців до державної скарбниці Чехії перевищив виплачену допомогу на майже 3 млрд чеських крон. 

Як відомо, празька прокуратура звинуватила заснований Володимиром Гергелем Фонд Help Ukraine у ​​розкраданні субсидій, що призначалися на реалізацію програм з інтеграції українських біженців. Про це повідомив речник міської прокуратури Праги Алеш Цимбала.

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Теги: радіо посол дипломатія Чехія військовозобов'язаний кордон

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