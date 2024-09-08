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Хотів потрапити до Румунії, та ледь не загинув. Прикордонники врятували горе-туриста (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Хотів потрапити до Румунії, та ледь не загинув. Прикордонники врятували горе-туриста (відео)
Молодик розповів прикордонникам про чотири дні в горах
фото: ДПСУ

Дорогою хлопець сильно отруївся, після цього він майже півтори доби нічого не їв і не пив

На Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону знайшли 21-річного молодика, який чотири дні блукав у горах і ледь не загинув. Пошуки, до яких було залучено відомчу пілотовану та безпілотну авіацію, тривали 11 годин, повідомляє ДПСУ.

Під час перебування у горах 21-річний вінничанин тримав зв’язок зі своїм батьком, а коли зв'язок із сином обірвався, батько вирішив зателефонувати на телефонну «гарячу лінію» прикордонників.

Після того, як змерзлого, голодного та спраглого молодика вдалося виявити, охоронці кордону дали йому їжу, воду та зігрітися біля багаття. Варто зауважити, що сьогодні вночі температура повітря у горах опускалася до 6 градусів тепла. А поки знайдений грівся та жадібно пив воду, він розповів про свої мандри, які щохвилини могли закінчитися фатально.

Надивившись у соцмережах відео-інструктажів про гірські походи, молодик задумав незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Закупив необхідний інвентар, одяг та взуття, газовий балончик для приготування їжі. Рухаючись за онлайн картами, чоловік постійно інформував батька про координати свого перебування.

«Мандрівник» зізнається, що самому у горах було страшно, адже впродовж подорожі кілька разів ледь не став жертвою диких звірів. Якась тварина навіть намагалася напасти, її вдалося відлякати ліхтариком. Обійти ведмедів молодикові допомагав вітер, також бути обачнішим змушували вовчі сліди.

Дорогою горе-турист сильно отруївся, підозрює, що через воду з потічка. Після цього він майже півтори доби нічого не їв і не пив, бо не мав з собою чистої води щоб втамувати спрагу.

На щастя, за 50 метрів до кордону з Румунією прикордонникам вдалося відшукати молодого чоловіка. Останній всіляко намагався втекти та сховатися від гелікоптера та дронів прикордонників, адже не знав, що це саме його розшукують за інформацією батька, який злякався за життя та здоров’я сина.

Гріючись знайдений чоловік зізнався, що подорож виявилася набагато складнішою і дуже ризикованою, ніж він собі уявляв, та запевнив, що вдруге на таку подорож не наважиться. І це він ще не знав, що по інший бік кордону важкопрохідна скелиста місцевість. 

Молодика доставили у прикордонний підрозділ, стосовно нього складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Правову оцінку його діям вже невдовзі надаватиме суд.

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Теги: чоловік прикордонники кордон ухилянти батько

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