Загинули матір та син: на Закарпатті сталася пожежа (фото)

Рятувальники повідомили, що пожежу помітили сусіди, коли будинок вже був охоплений полум'ям

У ніч проти 10 серпня у селі Собатин, що на Закарпатті, сталася пожежа в приватному будинку. В результаті чого загинула мати та син. Про це повідомляє ДСНС.

«Загинули мати 1971 р.н. та її син 2011 р.н. Старший син 2005 р.н. отримав опіки і був госпіталізований», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що пожежу помітили сусіди, коли будинок вже був охоплений полум'ям. Наразі встановлюються причини загоряння.

Раніше у хустському селі Ільниця робітники проводили ремонт даху оселі, коли виявили кубло шершнів. Намагаючись «випалити» комах, вони ледь не спалили хату.

Нагадаємо, що наприкінці липня в селі Софіївська Борщагівка вночі сталася пожежа на вулиці Пушкіна. Унаслідок загоряння загинули двоє людей.

Як повідомлялося, у селі Любарці Київської області в неділю, 28 липня, сталась пожежа в приміщення в пекарні. Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів.

До слова, увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано. На місці працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.