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Німеччина посилює перевірки на кордоні: що слід врахувати українцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина посилює перевірки на кордоні: що слід врахувати українцям
У Європі бояться ефекту доміно і руйнування Шенгенської зони
фото із відкритих джерел

Країни-сусідки Німеччини б’ють на сполох через потенційний прикордонний контроль

Сусідні з Німеччиною країни попереджають, що відновлення перевірок на усіх німецьких кордонах призведе до ефекту доміно, який може зруйнувати Шенгенську зону. Про це йдеться у публікації Euractiv.

Поки Берлін запровадив перевірки на своїх кордонах з Чехією, Польщею та Австрією, причому міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер підкреслила, що вони залишатимуться доти, доки нелегальна міграція «помітно» не зменшиться.

Та наразі в Берліні зростає тиск з вимогою відновити постійний контроль на всіх німецьких кордонах. Особливо наполягають на цьому консервативні Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС)/Християнсько-соціальний союз Баварії (ХСС). Крім того, цей крок підтримує і ліберальна Вільна демократична партія, яка зробила боротьбу з нелегальною міграцією одним зі своїх пріоритетів.

Східні сусіди Німеччини особливо вражені таким розвитком подій. Це було б фундаментальним відходом від чинного законодавства і самого принципу Шенгену, що, безсумнівно, призвело б до ефекту доміно перевірок по всьому Шенгену.

«Це питання має бути вирішене на найвищому політичному рівні на загальноєвропейській основі», – заявив речник чеського МВС Хана Мала.

Польща, як і Чехія, попередила, що нинішній контроль вже призводить до «труднощів, пов'язаних з прикордонним рухом», і закликала німецьку сторону розглянути можливість «якнайшвидшого скасування контролю на польському кордоні і можливих альтернативних заходів».

Деякі країни ЄС, такі як Данія, незворушно сприймають перспективу посилення прикордонного контролю: речник данського уряду заявив, що це «мало що змінить», тоді як інші занепокоєні.

«Для такої країни, як наша, розташованої в самому центрі Європи і з дуже відкритою економікою, безперебійне функціонування Шенгенської зони є вкрай важливим» , – заявив представник бельгійського уряду.

Раніше міністр внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Міхаель Штюбген закликав до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною через рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

До чого слід готуватись українцям

Мандруючи до Німеччини варто пам’ятати про перевірки не лише подорожувальникам на авто або автобусами.

Якщо ви збираєтесь їхати, зокрема, з Польщі до Німеччини, то повинні:

  • бути готові до перевірки на кордоні;
  • мати із собою документи, що посвідчують особу (закордонний паспорт).

Контроль здійснюється у тому числі під час перетину кордонів Німеччини повітряним або водним шляхом.

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Теги: прикордонники Німеччина паспорт документи Берлін кордон

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