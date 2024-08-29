Стало відомо, в якій з областей ухилянти найчастіше незаконно перетинають кордон

У першому півріччі 2024 року в Одеській області до суду скеровано шість обвинувальних актів щодо незаконної організації перетин кордону

За словами генпрокурора, Державній прикордонній службі не вистачає ресурсів, щоб повністю закрити кордон

Найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін у коментарі Liga.net.

За словами генпрокурора, ситуація із втечею народного депутата Артема Дмитрука підсвітила наявну гостру проблему – Державній прикордонній службі не вистачає ресурсів, щоб повністю закрити кордон.

«Велика кількість прикордонників постійно воює в Силах оборони. Їм треба допомогти і з технічним оснащенням кордону, який є між контрольно-пропускними пунктами, і з фізичним захистом кордону. На це потрібні гроші та час. Я вважаю, що їм треба це виділити й почати це з найбільш ризикованих ділянок», – сказав Костін.

Як каже Костін, одним з «ризикованих» регіонів є Одеська область. Там у першому півріччі 2024 року до суду скерували шість обвинувальних актів щодо злочинних угруповань, які організовували незаконний перетин кордону. Це – найбільший показник в Україні.

Як повідомлялося, на Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 серпня провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. На зустрічі були обговорені питання незаконного перетину кордону та протидії колаборантам, за два тижні мають представити план розв'язання проблеми.

До слова, вісім мешканців автономного територіального утворення Гагаузії, зокрема двох співробітників Прикордонної поліції, помістили під попередній арешт на 30 діб. За даними слідства, затримані організували схему нелегальної міграції чоловіків з України. За свої послуги зловмисники отримували від €6 тис. до €8 тис. з однієї особи.