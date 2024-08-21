Закарпатський ТЦК прокоментував інформацію про обшуки в хустського воєнкома

Раніше низка ЗМІ поширила інформацію про те, що СБУ проводить обшуки в Хустському ТЦК та його начальника Василя Зубатова

За словами пресслужби ТЦК, інформація про обшуки є «безпідставною», не має під собою «жодних доказів і є відвертим наклепом»

Інформація про те, що до начальника Хустського районного територіального центру комплектування Василя Зубатова прийшли з обшуками, не відповідає дійсності. Про це йдеться в заяві Закарпатського обласного ТЦК та СП.

Пресслужба ТЦК зазначила, що інформація про обшуки в ТЦК є «безпідставною», не має під собою «жодних доказів і є відвертим наклепом». Обшуки стосувалися діяльності ВЛК, де перевіряли «певні порушення у сфері медичних оглядів». Військово-лікарська комісія не є частиною ТЦК, і до неї належать цивільні лікарі, запевнили у військкоматі.

Зокрема, УП із посиланням на джерело у правоохоронних органах написала, що 21 серпня СБУ проводить обшуки в Хустському ТЦК та його начальника Василя Зубатова. Крім того, начебто тривали 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК. За словами співрозмовника видання, йдеться про отримання хабарів за фальшиву інвалідність.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад $1 млн.

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила $37 тис. з одного ухилянта. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Раніше у Telegram-каналах почала з'являтися інформація та фото ймовірного затримання правоохоронцями очільника Бориспільського районного ТЦК Сергія Русіна. Пресслужба Бориспільського ТЦК у коментарі для «Главкома» зазначила: фотографії не відносяться до посадових осіб Бориспільського РТЦК та СП. Водночас пресслужба відмовилася відповідати, чи було затримано воєнкома.

До слова, начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їхнього спільника триматимуть під вартою безальтернативно.