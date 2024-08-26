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Українські воїни збили російську ракету з кулемета (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українські воїни збили російську ракету з кулемета (відео)
Російська ракета прямувала до Закарпатської області
скріншот з відео

Захисники підбили ракету РФ на межі Закарпатської та Львівської областей

Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон Збройних сил України збив крилату ракету завдяки кулемету. Ефектне відео опублікував глава Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Захисникам вдалося збити російську ракету на межі Закарпатської та Львівської областей.

«Вона прямувала до нашого регіону. Дякуємо, побратими, за професіоналізм та збережені життя!» – написав він.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Варто зазначити, що в південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

Як повідомлялося, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

До слова, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла.

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Теги: війна Закарпаття окупанти ракета ЗСУ

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