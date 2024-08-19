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Молдова заарештувала організаторів схеми з перевезення українських ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Молдова заарештувала організаторів схеми з перевезення українських ухилянтів
Вісім фігурантів схеми заарештовані на 30 діб
фото: NewsMaker

За даними слідства, затримані організували схему нелегальної міграції чоловіків з України. За свої послуги зломисники отримували від €6 000 до €8 000 з однієї особи

Вісім мешканців автономного територіального утворення Гагаузії, зокрема двох співробітників Прикордонної поліції, помістили під попередній арешт на 30 діб. Про це повідомляє NewsMaker.

Як повідомила прокуратура Молдови, щодо боротьби з організованою злочинністю, у справі фігурують 10 осіб.

За даними слідства, затримані організували схему нелегальної міграції чоловіків з України. За свої послуги зломисники отримували від €6 000 до €8 000 з однієї особи.

Вісім фігурантів заарештовані на 30 діб. Ще двоє підозрюваних залишаться на волі під час слідства.  

Нагадаємо, в Україні 10 перевізників відключили від системи  «Шлях» за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону. За даними ДПСУ, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Також на Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон. Як зазначають прикордонники, порушників виявили за допомогою безпілотника. Так, на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку, яка «під верх» була «забита» чоловіками.

До слова, 16 серпня, кілька чоловіків напали на українських прикордонників, узяли зброю, гранати і втекли до Румунії. Румунія підняла вертоліт для пошуку втікачів. Наразі їх затримано, вони ховалися в румунських селах. А тепер просять «політичного притулку».

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Теги: прокуратура арешт Молдова ухилянти

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