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Вартість золота зросла до історичного максимуму після авіакатастрофи в Ірані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вартість золота зросла до історичного максимуму після авіакатастрофи в Ірані
Золото досягло $2450,07 за унцію, перевищивши попередній внутрішньоденний рекорд
фото з відкритих джерел

Золото опинилося в центрі уваги після того, як розбився вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі

Золото підскочило до історичного максимуму, чому сприяв зростання оптимізму щодо того, що Федеральна резервна система почне пом'якшувати монетарну політику цього року, а також зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg.

Золото подорожчало на 1,4% і досягло $2450,07 за унцію, перевищивши попередній внутрішньоденний рекорд, досягнутий у квітні. На останніх сесіях трейдери посилювали ставки на те, що Федеральна резервна система зможе знизити вартість запозичень уже у вересні, і цей сценарій підтримає золото, оскільки за ним не виплачують відсотки.

Минулого тижня долар США впав, а казначейські облігації зросли після того, як дані показали, що інфляція у квітні знизилася більше, ніж очікувалося. Це підтримало дорогоцінний метал, ціна якого виражена в доларах.

Статус металу опинився в центрі уваги того, як 19 травня в густому тумані розбився вертоліт, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі. Ця новина посилила відчуття зростаючих геополітичних ризиків у всьому регіоні.

Золото подорожчало на 1,4%
Золото подорожчало на 1,4%
фото: Bloomberg

«Ралі золота викликано новинами через невизначеність щодо того, що сталося в Ірані», – сказав глобальний керівник інституційних ринків ABC у Сіднеї Ніколас Фраппелл.

За словами Фраппелла, безперечно, існує елемент поспішних висновків на основі дуже невеликої кількості інформації.

Як повідомлялося, ціни на золото 1 квітня досягли рекордного максимуму. Спотова ціна на золото до 09:00 1 квітня зросла на 1,27% до $2.260,78 за тройську унцію, досягнувши в ході торгів рекордного показника у $2.265,49.

Зокрема, внаслідок послаблення валютних обмежень для бізнесу золотовалютні резерви скоротяться, але за підсумком 2024 року вони будуть більше ніж прогнозувалося.

До слова, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

Зазначимо, що чотири роки чотири місяці тому Іран збив український лайнер. Тоді загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. У тому числі український екіпаж із дев'ятьох людей.

До слова, у 2023 році Іран засудив десяток військових, але навіть не надав їх імен Україні. Україна і інші країні звернулися у Міжнародний суд, аби Іран визнав вину і сплати справедливу компенсацію за збиття українського лайнера.

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Теги: золото Іран смерть авіакатастрофа дорогоцінні метали

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