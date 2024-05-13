ДТП із масштабною пожежею на столичній АЗС: судитимуть брата загиблого в аварії юнака

Смертельна ДТП сталася 9 липня 2023 року на проспекті Броварському у Дніпровському районі столиці

За версією слідства, водій не впорався з керуванням та в'їхав у дві паливо-розподільчих колонки автозаправки та автомобілі, що в цей час були на заправці

Столичні прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річного киянина, який за кермом Audi в'їхав у заправку, що призвело до вибуху і масштабної пожежі на АЗС. Травмований у ДТП брат кермувальника від численних травм помер у лікарні, а підозрюваному в аварії тепер загрожує до 8 років в'язниці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, 9 липня 2023 року водій іномарки перевищив швидкість і влетів у заправку на Броварському проспекті.

«Водій автомобіля «Audi TT» разом із 17-річним братом, рухалися Броварським проспектом в напрямку вулиці Будівельників зі швидкістю 83-98 км/год, при дозволеній швидкості на цій ділянці – 50 км/год», – йдеться у повідомленні.

За версією слідства, через перевищення швидкості, водій не впорався з керуванням та в'їхав у дві паливо-розподільчих колонки автозаправки та автомобілі, що в цей час були на заправці.

Внаслідок зіткнення виникла масштабна пожежа, під час якої було знищено і пошкоджено вісім автівок: «ЗАЗ Lanos», Daewoo Sens, Hyundai Sonata, Ford Explorer, «ВАЗ 21043», Dacia Logan, Citroen Berlingo, Volkswagen Passat, приміщення АЗС та наземне обладнання згоріло повністю.

Тоді травмувалися троє людей: водій «Ауді», його молодший брат та оператор АЗС. З опіками різного ступеня важкості їх госпіталізували. Згодом брат кермувальника від численних травм помер у лікарні, а підозрюваному в аварії тепер загрожує до 8 років в'язниці. Його судитимуть за обвинуваченням у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Представники компаній-власників пошкодженого майна пред’явлили до обвинуваченого цивільні позови про стягнення матеріальної шкоди на загальну суму понад 60 млн гривень.

Нагадаємо, 25 жовтня 2023 року в українській столиці сталася аварія. На вулиці Велика Васильківська у Києві водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту.Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер», результат якого показав, що чоловік був тверезий.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру.

До слова, 11 травня на автодорозі Київ-Знамʼянка Kia врізалась у самоскид Volvo, внаслідок чого загинув дев'ятирічний хлопчик. Про це повідомляє поліція Київської області.

Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика Kia, рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля Volvo, який перебував у нерухомому стані в крайній смузі.