Міноборони повідомило, чи вручатимуть ТЦК повістки чоловікам за кордоном

Наразі Міноборони над тим, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні

Дмитро Лазуткін: «ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це виглядає доволі нереальним»

За кордоном чоловіки призовного віку матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. Але вручати повістки ніхто не буде. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі «Радіо Свобода».

«ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном. – «Главком») виглядає доволі нереальним» – сказав він.

Речник Міноборони пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані, Лазуткін відповів: «Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані. – «Главком») в консульських установах, а також через електронний кабінет».

Речник сказав, що наразі роблять все можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.

«Зараз робиться все можливе для того, щоб така можливість була…На етапі активної розробки (електронний кабінет.– «Главком»). Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі, які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні (запрацює електронний кабінет. - Ред.), і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета», – пояснив Лазуткін.

За його словами, проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене. Натомість впровадження електронного кабінету дозволить якісно здійснювати облік військовозобов’язаних.

«Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.», – підсумував Лазуткін.

Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомила, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють цілодобово, тож усі бажаючі можуть поновити свої дані чи стати на облік у будь-який час.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловікам призовного віку буде потрібно протягом 60 днів уточнити свої облікові дані.

Аналітики пояснили, що поки що незрозуміло, як працюватиме електронне оновлення даних і як це можна буде зробити через ЦНАП. Зі згаданих у законі способів діє тільки один – ТЦК. За даними Міністерства оборони, в Україні нині працює 178 ТЦК. Якщо ЦНАПи й електронний кабінет не запрацюють, ТЦК мають обслужити приблизно 7 904 000 чоловіків. До повномасштабного вторгнення в Україні проживало трохи менш як 10,5 млн чоловіків віком від 18 до 59 років (без урахування тимчасово окупованих Криму та Донбасу). Від цієї кількості відняли 1,3 млн тих, хто нині служить у силах оборони, 659 тис. втікачів від війни, 569 тис. осіб через окупацію, і ще 25 тис. ув’язнених.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.