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Смерть військовозобов'язаного в ТЦК: рідні досі не отримали висновок судмедекспертизи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Смерть військовозобов'язаного в ТЦК: рідні досі не отримали висновок судмедекспертизи
Мати померлого в ТЦК Кривого Рогу Тетяна Зайцева розкрила нові деталі справи
фото: Суспільне Дніпро

Навіть за участі адвокатів справа померлого в ТЦК просувається дуже повільно

Мати військовозобов'язаного, який помер на території ТЦК Кривого Рогу 5 травня, заявила, що досі не отримала висновок судово-медичної експертизи, а «справа просувається дуже повільно». Про це Тетяна Зайцева розповіла у коментарі Суспільному.

«У мене враження ніби нам перекривають усі дороги, перешкоджають слідству. Справа просувається дуже повільно, навіть разом з адвокатом. Затягують з заключенням», – сказала вона.

За словами жінки, слідчий, який працює над справою, повідомив, що її сина забрали правоохоронці нібито під час сімейного скандалу. Втім, співмешканка чоловіка конфлікт заперечує. Вранці додому прийшли правоохоронці та забрали чоловіка для уточнення даних. Після цього і з ним зник зв'язок.

«В нього був вимкнений телефон. Сказав, що розрядився, але коли нам його видавали, то телефон був повністю заряджений. Значить йому наказали вимкнути його після нашої першої зустрічі або взагалі вилучили», – розказала Тетяна Зайцева.

У пресслужбі поліції Кривого Рогу Суспільному повідомили, що жодних викликів на лінію 102 в день, коли чоловіка забрали з оселі не надходило.

Нагадаємо, 5 травня на території Криворізького Територіального центру комплектування помер військовозобов’язаний. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої  військовозобов’язаному  надавалась домедична  допомога».

Після смерті військовозобов’язаного чоловіка на території військкомату у Кривому Розі Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК та СП м. Кривий Ріг службових повноважень.

У соцмережах поширювалося відео з матір'ю померлого чоловіка. Жінка зазначає, що має підозру щодо насильницької смерті сина. «Я його бачила, а за 15 хвилин його не стало, після моєї зустрічі», – каже вона. Також мати стверджує, що у її сина до цього ніколи не було епілептичних нападів.

Читайте також: Смерть мобілізованого у криворізькому ТЦК: нові деталі інциденту та заява матері загиблого 
Теги: Кривий Ріг смерть жінка ТЦК

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