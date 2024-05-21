Можуть втратити роботу: Уряд зобов'язав медикинь та фармацевток стати на військовий облік

Непрацевлаштовані жінки мають самостійно прибути до відповідного районного чи міського ТЦК та стати на військовий облік військовозобов’язаних

Жінки, які працюють лікарями чи фармацевтами, мусять стати на військовий облік, інакше вони не зможуть працевлаштуватися

Кабінет Міністрів України виключив норму, згідно з якою медикині чи фармацевтки, котрі не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватись як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 травня №563, про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Відповідно до змін, тепер усі медикині мусять стати на військовий облік. Без цього вони не зможуть працевлаштуватися.

Виключена норма раніше передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних чи міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Непрацевлаштовані жінки мають самостійно прибути до відповідного районного чи міського ТЦК та стати на військовий облік військовозобов’язаних.

При цьому чинними лишаються норми, за якими керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним ТЦК про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) ТЦК.

До слова, роботодавців зобов’язали вручати повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Як повідомлялося, військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону. Посадовиця наголосила, що чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток.