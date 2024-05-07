У кропивницькому дендропарку жінка розбилася насмерть

Адміністрацію дендропарку відмовилася надавати коментарі щодо смерті місцевої жительки

У дендропарку Кропивницького розбилася насмерть 56-річна жінка. Вона впала з оглядового колеса. Про це «Суспільному» розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Журналісти звернулися за коментарем в адміністрацію дендропарку. Однак там їм відмовилися надавати коментарі, допоки представники установи не отримають офіційну інформацію від поліції.

«Ми з подругою прийшли покататися на атракціоні «Клоун». Щойно її пристебнули, а мене ще не встигли, почули дуже гучний звук. Спочатку подумали, що це вибух. Почали кричати адміністратори, і тоді ми вже побачили, як згодом з'ясувалося, мертву жінку, яка навіть не ворушилася. Почали збігатися люди, наскільки я зрозуміла, її родичі. Тому я не вважаю, що це було самогубство. Моя подруга прибігла ближче подивитися. Як вона сказала – на вигляд жіночці 40-50 років. Потім атракціон закрили, всім відвідувачам сказали не наближатися, приїхали поліція та швидка допомога. Я вважаю, що це вина працівників дендропарку, тому що закріплень немає жодних, і вони самі це підтверджують», – розповіла журналістам очевидиця Анастасія.

Нагадаємо, у Житомирській області в будинку знайдено тіла застреленої родини. Зранку 2 травня в селі Поліське Коростенського району у приватному будинку було виявлено тіла 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка.

До слова, на території Криворізького Територіального центру комплектування помер військовозобов’язаний. Подія сталася 5 травня.