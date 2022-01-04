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    На Закарпатті зацвіли підсніжники (фото)

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    Квіти потішили українців одразу після Нового року - На Закарпатті зацвіли підсніжники (фото)
    Квіти потішили українців одразу після Нового року
    фото: Jozsef Molnar/Facebook

    Цьогоріч первоцвіти розцвіли рано

    Незважаючи на середину зими, у місті Свалява Мукачівського району Закарпатської області розцвіли перші первоцвіти – підсніжники.

    Світлиною перших цього року підсніжників у соцмережі поділився користувач Jozsef Molnar в одній із місцевих спільнот.

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    «А це у Сваляві! З Новим роком!», – підписав допис чоловік.

    Користувачі мережі активно коментувати допис чоловіка. У багатьох коментаторів виникли асоціації з дитячою казкою «Дванадцять місяців».

    До слова, вінничанин збирає у січні опеньки.

    Нагадаємо, уряд збільшив штрафи за незаконну заготівлю сіна та збір грибів і ягід.

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    Теги: Закарпаття чоловік квіти
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    На Закарпатті зацвіли підсніжники (фото)