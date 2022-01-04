На Закарпатті зацвіли підсніжники (фото)

Квіти потішили українців одразу після Нового року

Цьогоріч первоцвіти розцвіли рано

Незважаючи на середину зими, у місті Свалява Мукачівського району Закарпатської області розцвіли перші первоцвіти – підсніжники.

Світлиною перших цього року підсніжників у соцмережі поділився користувач Jozsef Molnar в одній із місцевих спільнот.

«А це у Сваляві! З Новим роком!», – підписав допис чоловік.

Користувачі мережі активно коментувати допис чоловіка. У багатьох коментаторів виникли асоціації з дитячою казкою «Дванадцять місяців».

До слова, вінничанин збирає у січні опеньки.

Нагадаємо, уряд збільшив штрафи за незаконну заготівлю сіна та збір грибів і ягід.

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