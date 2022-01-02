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    У центрі Одеси гуляв майже голий чоловік із рушницею (фото)

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    Одесит розгулював містом у дивному наряді та зі зброєю в руках<br /><br /> - У центрі Одеси гуляв майже голий чоловік із рушницею (фото)
    Одесит розгулював містом у дивному наряді та зі зброєю в руках

    фото: Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради

    Чоловік був босим, без верхнього одягу, тільки в спортивних штанях

    У центрі Одеси затримали напівголого чоловіка з рушницею. Про це в Telegram повідомив Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

    Босого чоловіка, на якому були тільки спортивні штани, вчора пізно ввечері побачили охоронці комунального закладу «Муніципальна варта» біля поста «Воронцовський».

    Одесит, 1981 р. н., в такому вигляді розгулював по вулиці, а в руках у нього була рушниця.

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    Чоловіка затримали і викликали правоохоронців, які забрала його в Приморський відділ поліції Одеси для з'ясування обставин події.

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    Теги: Одеса чоловік
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    У центрі Одеси гуляв майже голий чоловік із рушницею (фото)