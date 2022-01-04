Вінничанин збирає у січні опеньки (фото)

Максим Белов знає місця, де зимові опеньки можна збирати у лісі на території міста

Зимовий урожай грибів чоловік виявив біля роботи

Мешканець Вінниці Максим Белов від початку січня 2022 року збирає зимові опеньки біля своєї роботи. Чоловік каже, гриби почали рости одночасно із потеплінням, яке настало в регіоні напередодні Нового року. Про це пише «Вінниця.info».

«Працюю на складах. На території є чимало пеньків з-під старих берез, горіхів. От на них і ростуть зимові опеньки. Згідно з даними «Вікіпедії» – це гриб зимовий, або опеньок зимовий... Місцеві назви – вербівка, лубинка зимова, фламуліна», – розповідає Максим.

Також вінничанин знає місця, де зимові опеньки можна збирати у лісі на території Вінниці.

«Знаю грибні місця на Лісопарку. Навіть готовий збирати групи людей на тихе зимове полювання», – зауважує чоловік.

Із зібраних грибів Максим готує ті ж страви, які й з опеньками, які традиційно збирають восени.

Нагадаємо, уряд збільшив штрафи за незаконну заготівлю сіна та збір грибів і ягід.

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