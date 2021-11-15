На Закарпатті фермери збирають сировину для найдорожчої спеції у світі

За грам шафрану платять 200 грн

На Закарпатті стартував збір шафрану, з тичинок якого виготовляють елітну спецію. Про це повідомляють «Подробності».

«Три роки тому ми посадили квітки шафрану біля хати, потім висадили поле між гір. Воно розрослося на 70 сотих. З цієї плантації за день можемо зібрати 7 кг чи 14-15 тис. квіток», – розповів фермер Андій Мазюта.

Із його слів, у квіточці найцінніше – це тичинка. Її треба обірвати, щоб не було хвостиків. Праця доволі кропітка, на обробку 200 квіток йде 2-3 години. З них виходить 1 г спеції вартість якої 200 грн, бо це – одна із найелітніших приправ у світі.

«Це настільки запашні квіти, що смак просто не передати. Вони використовуються в косметології, лікуванні та кулінарії», – додав фермер.

А ще шафран додають у тістечка та напої. Однак головне – не переборщити, бо спеція має ефект кави – добряче збадьорює.

Про шафран посівний писали ще стародавні єгиптяни на папірусах, згадували його і в Біблії. Шафран їдять, з нього роблять ліки й фарбу. Іран та Іспанія традиційно – серед лідерів світового виробництва цієї квітки.

На Закарпатті шафранові поля є, але небагато. Андрій Мазюта – наразі єдиний закарпатець, який вирощує шафран посівний у таких масштабах.

«У кінці літа висаджуєш і через місяць уже маєте перші квіточки. За зиму з ним нічого не станеться, навіть якщо 30 градусів морозу – квіточок нема, просто виростає листя зелене», – каже фермер.

Нагадаємо, фрукти у формі серця вирощує фермер на Черкащині.

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