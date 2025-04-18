На Івано-Франківщині несподівано випав град (фото, відео)
Синоптики прогнозували, що у п'ятницю, 18 квітня, в Україні буде тепла погода
У курортному містечку Яремче на Івано-Франківщині вдень 18 квітня несподівано випав град. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Негода розігралася раптово. Напередодні було тепло і сонячно, однак по обіді звіявся вітер та набігли сірі хмари.
Град ішов буквально дві хвилини, проте був досить інтенсивним. Він швидко «побілив» землю, а одразу ж після нього пішов дощ.
Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, в Україні синоптики прогнозували теплу погоду. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами.
🌨У курортному містечку Яремче на Івано-Франківщині вдень 18 квітня випав град. pic.twitter.com/CV0y8f3TXh— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2025
До слова, після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни. Проте на Великдень збережеться тепла погода.
20 квітня очікується погода без опадів, і лише у Карпатському регіоні місяцями зранку та вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Температура залишається високою. Вночі +6… +12 градусів, вдень +17… +24 градуси.
Коментарі — 0