На Івано-Франківщині несподівано випав град (фото, відео)

Синоптики прогнозували, що у п'ятницю, 18 квітня, в Україні буде тепла погода

У курортному містечку Яремче на Івано-Франківщині вдень 18 квітня несподівано випав град. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Негода розігралася раптово. Напередодні було тепло і сонячно, однак по обіді звіявся вітер та набігли сірі хмари.

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У Яремче випав град фото: glavcom.ua

Град ішов буквально дві хвилини, проте був досить інтенсивним. Він швидко «побілив» землю, а одразу ж після нього пішов дощ.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, в Україні синоптики прогнозували теплу погоду. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами.

До слова, після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни. Проте на Великдень збережеться тепла погода.

20 квітня очікується погода без опадів, і лише у Карпатському регіоні місяцями зранку та вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Температура залишається високою. Вночі +6… +12 градусів, вдень +17… +24 градуси.