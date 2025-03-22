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У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина
Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри
фото з відкритих джерел

Комунальники прагнуть уберегти полотнище державного стяга від негоди

У Києві через прогнозоване погіршення погоди тимчасово приспустять найбільший прапор країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За прогнозом синоптиків, у Києві 23 березня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

За інформацією КО «Київзеленбуд», для збереження полотнища та флагштока, головний прапор буде приспущений до покращення погодних умов.

У КМДА нагадали, що споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. Вдень 23 березня пориви вітру 15-20 м/с. 

Натомість у суботу, 22 березня, в Україні синоптики прогнозують теплу й весняну погоду. Без суттєвих опадів. На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.

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Теги: Київ вітер Київзеленбуд прапор

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