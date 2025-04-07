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Споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає
Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні
фото: glavcom.ua

Рівень споживання світла виріс на 15% у порівнянні з минулим тижнем

Сьогодні, 7 квітня, станом на 09:30 рівень споживання електроенергії був на 16% вищим, ніж в аналогічний час п’ятниці, 4 квітня. Причиною цьому є значне зниження температури повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що хмарна погодна на всій території України спричинила низьку ефективність сонячних електростанцій.

Крім того, унаслідок опадів та поривів вітру на ранок було знеструмлено 10 населених пунктів в одній із західних областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, а енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

«Сьогодні у період з 8:00 до 21:00 зберігатиметься необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – обмежте користування потужними електроприладами у цей час та не вмикайте два потужних пристрої одночасно», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом.

Раніше повідомлялося, у понеділок, 7 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду.

На сході, південному сході країни невеликий, вдень місцями помірний дощ, температура вночі 3-8° тепла (в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях на ґрунті, місцями і в повітрі заморозки 0-3°), вдень 6-11° тепла. На решті території невеликий сніг, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і на крайньому заході країни без опадів; температура вдень 1-4° тепла.

До слова, в Україні прогнозують погіршення погодних умов. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця.

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Теги: енергетика Укренерго погода негода електроенергія

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