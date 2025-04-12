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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 12 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 12 квітня
Прогноз погоди на 12 квітня
фото: glavcom.ua

На Київщині та в столиці без опадів

У суботу, 12 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Очікуються дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У південно-східній частині, вночі та вранці і в західних областях невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі у західних, Миколаївській та Херсонській областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, на заході та півночі країни переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у більшості західних областей та на південному сході країни температура 1-3° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°); вдень 7-12° тепла. В Карпатах невеликий сніг, вдень з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°. 

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 12 квітня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у Києві 1-3°; температура вдень по області 7-12° тепла, у Києві близько 10° тепла.

Крім того, у ніч на 13 та 14 квітня в області очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0-5°С, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Такі низькі температури становлять значну загрозу для ранньоквітучих дерев та рослин, які можуть отримати серйозні пошкодження.

Гідрометцентр закликає мешканців Києва та Київщини бути пильними, вжити необхідних заходів для захисту своїх насаджень та слідкувати за подальшими оновленнями прогнозу погоди. 

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Теги: прогноз погоди вітер дощ

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