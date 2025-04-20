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«Ми ведемо оборону». Речник «Хортиці» про заявлене перемир'я 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Ми ведемо оборону». Речник «Хортиці» про заявлене перемир'я 
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
фото з відкритих джерел

19 квітня російський диктатор Путін оголосив про великоднє перемир'я

Ми ведемо оборону та реагуємо тільки на атаки російської армії. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування «Хортиця» Назар Волошин в коментарі «Інтерфакс-Україна», передає «Главком»

Зі слів Волошина, українські воїни проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів.

«Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції», – розповів Волошин.

Речник «Хортиці» також підкреслив, що українські захисники відповідатимуть на дії російських військ, якщо ті порушать заявлене диктатором Путіним великоднє перемир'я.

«Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар», – зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про «реальну ситуацію на всіх напрямках». Зеленський повідомив про ситуацію на фронті.

«Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

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Теги: перемир'я фронт війна

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