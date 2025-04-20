«Ми ведемо оборону». Речник «Хортиці» про заявлене перемир'я 

Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України

19 квітня російський диктатор Путін оголосив про великоднє перемир'я

Ми ведемо оборону та реагуємо тільки на атаки російської армії. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування «Хортиця» Назар Волошин в коментарі «Інтерфакс-Україна», передає «Главком»

Зі слів Волошина, українські воїни проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів.

«Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції», – розповів Волошин.

Речник «Хортиці» також підкреслив, що українські захисники відповідатимуть на дії російських військ, якщо ті порушать заявлене диктатором Путіним великоднє перемир'я.

«Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар», – зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про «реальну ситуацію на всіх напрямках». Зеленський повідомив про ситуацію на фронті.

«Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».