На Запоріжжі на міні підірвалися двоє дітей

В тимчасово окупованому селі на Запоріжжі двоє дітей загинули від вибуху російської міни

Дівчинка та хлопчик разом із родичем вийшли за село шукати стійкий мобільний зв'язок і натрапили на снаряд

На окупованій території Василівського району Запорізької області двоє малолітніх дітей загинули внаслідок підриву на російській міні. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.



«У Підгірному Василівського району двоє дітей – п'ятирічна дівчинка та десятирічний хлопчик – разом із родичем вийшли за село шукати стійкий мобільний зв'язок. У районі місцевого цвинтаря хлопчик наступив на російську міну та загинув на місці», – йдеться у повідомленні.



Як вказано, дівчинку було доставлено до лікарні, проте лікарі не змогли їй допомогти – вона померла від отриманих травм.



Розпочато розслідування події за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК).

За інформацією Офісу генерального прокурора, станом на ранок 7 жовтня понад 1207 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. З них 418 загинули, поранені – понад 789.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автомобіль «Укртелекому» підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху одна людина загинула, троє поранені.

Крім того, у неділю, 2 жовтня, в Чернігівській області автомобіль з людьми наїхав на міну. Загинули 4 людини.