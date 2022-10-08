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На Запоріжжі на міні підірвалися двоє дітей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Запоріжжі на міні підірвалися двоє дітей
В тимчасово окупованому селі на Запоріжжі двоє дітей загинули від вибуху російської міни
фото з відкритих джерел

Дівчинка та хлопчик разом із родичем вийшли за село шукати стійкий мобільний зв'язок і натрапили на снаряд

На окупованій території Василівського району Запорізької області двоє малолітніх дітей загинули внаслідок підриву на російській міні. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.
 
«У Підгірному Василівського району двоє дітей – п'ятирічна дівчинка та десятирічний хлопчик – разом із родичем вийшли за село шукати стійкий мобільний зв'язок. У районі місцевого цвинтаря хлопчик наступив на російську міну та загинув на місці», – йдеться у повідомленні.
 
Як вказано, дівчинку було доставлено до лікарні, проте лікарі не змогли їй допомогти – вона померла від отриманих травм.
 
Розпочато розслідування події за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК).

За інформацією Офісу генерального прокурора, станом на ранок 7 жовтня понад 1207 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. З них 418 загинули, поранені – понад 789.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автомобіль «Укртелекому» підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху одна людина загинула, троє поранені.

Крім того, у неділю, 2 жовтня, в Чернігівській області автомобіль з людьми наїхав на міну. Загинули 4 людини.

Теги: розслідування Запоріжжя діти

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