Чи змінять іранські дрони хід війни? ISW зробив аналіз

Росія намагається шляхом терору досягти змін на фронті

Застосування Росією іранських дронів-камікадзе не дає їй такого ефекту, як це сталося з використанням Україною наданих США систем Himars, і навряд чи суттєво вплине на хід війни. Про йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російська армія, схоже, не намагається асиметрично концентрувати удари цих дронів на вузлових пунктах поблизу фронту. Вони запустили багато дронів проти цивільних цілей у тилу, ймовірно, сподіваючись шляхом терору досягти нелінійного ефекту. Ці дії успіху не приносять», – зазначає ISW.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська застосували проти України загалом 86 іранських безпілотників Shahed-136, 60% з яких українські сили вже знищили. Українські військові вважають, що російська армія все частіше використовує безпілотники іранського виробництва для збереження запасів високоточних ракет.

Українці, отримавши влітку американські Himars, почали використовувати їх точні та далекобійні ракети для ударів насамперед по складах боєприпасів, комунікацій та штабів у тилу росіян і, як вважають військові експерти, багато в чому завдяки цьому зуміли переламати ситуацію на фронтах.

Ключові висновки ISW за 6 жовтня:

Приватна військова компанія «Вагнера» оголосила про створення власного приватного каналу Telegram 6 жовтня, вказуючи на те, що фінансист «Вагнера» Євген Пригожин, можливо, захоче отримати голос, який буде явно його власним, щоб конкурувати з блогерами та, можливо, чеченським лідером Рамзаном Кадировим, у кожного з яких є власні Telegram-канали.

Ймовірно, 6 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії на північному сході Харківської області в районі Куп’янська та операції із загрози російським позиціям на трасі Кремінна-Сватове на заході Луганської області.

Російські війська, ймовірно, створюють оборонні позиції у верхній частині Херсонської області після провалу російської лінії на північному сході Херсона.

Російські війська продовжили наземні атаки в Донецькій області 6 жовтня і, ймовірно, досягли поступових успіхів навколо Бахмута.

6 жовтня російські війська продовжували наносити звичайні артилерійські, авіаційні та ракетні удари на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Місцеві російські чиновники, схоже, несамовито шукають способи фінансування своїх мобілізованих підрозділів, оскільки Кремль все більше очікує, що місцева адміністрація оплачуватиме військові зусилля з власного бюджету.

Центр «Український спротив» 6 жовтня повідомив, що російські війська почали примусову мобілізацію громадян України в окупованих Росією Креминній та Старобільську Луганської області.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня рашисти атакували дронами, випущеними з півдня, Білу Церкву.

Також було атаковано дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО збили шість іранських безпілотників.

6 жовтня окупанти атакували дронами Харків.