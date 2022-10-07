Деокупація Луганщини. Рашисти нищать документи та мінують інфраструктуру

У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації

У Сватовому на Луганщині російські загарбники вивозять обладнання з медичних та соціальних закладів. Окупаційні органи влади в місті працюють в «урізаному» форматі. Пропонують самостійно евакуюватися. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території. Цікавий наказ отримала так звана «влада» у Кадіївці. Там зараз відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації», – йжеться в повідомленні.

Зазначається, що нещодавно оголошена часткова мобілізація швидко поглинає невеличкі населені пункти віддалених регіонів РФ, які залишаються без чоловіків. Призов відбувається методом облав, практично все населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати.

«Та вже скоро їх повернуть на місце. Скоріше за все, у горизонтальному положенні. Бо тільки за 6 жовтня авіація Сил оборони України завдала 23 удари», – йдеться в повідомленні.

Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також сім зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них – п'ять Орлан-10, 15 Shahed-136 та один Mohajer-6.

Відбито атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

Нагадаємо, 5 жовтня Гайдай повідомив, що Збройні сили України почали активну деокупацію Луганської області.

До слова, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.