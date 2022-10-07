Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Деокупація Луганщини. Рашисти нищать документи та мінують інфраструктуру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Деокупація Луганщини. Рашисти нищать документи та мінують інфраструктуру
Оголошена часткова мобілізація швидко поглинає невеличкі населені пункти віддалених регіонів РФ
фото ілюстративне

У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації

У Сватовому на Луганщині російські загарбники вивозять обладнання з медичних та соціальних закладів. Окупаційні органи влади в місті працюють в «урізаному» форматі. Пропонують самостійно евакуюватися. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території. Цікавий наказ отримала так звана «влада» у Кадіївці. Там зараз відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації», – йжеться в повідомленні.

Зазначається, що нещодавно оголошена часткова мобілізація швидко поглинає невеличкі населені пункти віддалених регіонів РФ, які залишаються без чоловіків. Призов відбувається методом облав, практично все населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати.

«Та вже скоро їх повернуть на місце. Скоріше за все, у горизонтальному положенні. Бо тільки за 6 жовтня авіація Сил оборони України завдала 23 удари», – йдеться в повідомленні.

Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також сім зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них – п'ять Орлан-10, 15 Shahed-136 та один Mohajer-6.

Відбито атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

Нагадаємо, 5 жовтня Гайдай повідомив, що Збройні сили України почали активну деокупацію Луганської області. 

До слова, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

Читайте також: Росіяни, які втекли із Лимана, тепер живуть біля теплотраси
Теги: війна росія Україна окупанти Луганщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гайдай підтвердив деокупацію села на Луганщині
Гайдай підтвердив деокупацію села на Луганщині
Вчора, 18:12
Про звільнення яких саме населених пунктів йдеться, Гайдай не уточнив
Розпочалась деокупація Луганщини – Гайдай (відео)
5 жовтня, 16:56
Кремінна є стратегічно важливим містом
Стало відомо, як росіяни планують обороняти Кремінну на Луганщині
5 жовтня, 01:48

Події в Україні

У звільненому Святогірську виявлено ще кілька тіл вбитих цивільних
У звільненому Святогірську виявлено ще кілька тіл вбитих цивільних
Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: багато руйнувань (фото)
Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: багато руйнувань (фото)
У багатьох областях України лунають сирени: карта
У багатьох областях України лунають сирени: карта
На деокупованій Харківщині виявлено тіла закатованих цивільних (фото)
На деокупованій Харківщині виявлено тіла закатованих цивільних (фото)
Деокупація Луганщини. Рашисти нищать документи та мінують інфраструктуру
Деокупація Луганщини. Рашисти нищать документи та мінують інфраструктуру
Вчорашня атака на Запоріжжя: що відомо на цей час (фото)
Вчорашня атака на Запоріжжя: що відомо на цей час (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
172K
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
154K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
84K
ЗМІ розкрили таємницю «ядерного потяга», який нібито їхав у бік України
71K
У Києві прогримів потужний вибух
45K
Тут все не так, як думають в Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)

Новини

Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
5 жовтня, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
5 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту