Барани і риба. На що російська влада обмінює мобілізованих чоловіків (список)

Російські чиновники вигадують все нові способи «підтримки» родичів мобілізованих чоловіків

У регіонах Росії за родича, який вирушив на війну, росіяни можуть отримати від місцевої влади безкоштовну їжу, дрова та навіть живих баранів.

Дрова для бурятів

Наприклад, у Бурятії сім'ї чоловіків, які потрапили під мобілізацію, забезпечать дровами. Повідомляється, що в адміністраціях кожного району республіки та Улан-Уде створено спеціальні комісії, куди можуть звернутись члени сімей мобілізованих громадян. Після цього члени комісії відвідають обійстя, від якого надійшла заявка.

Однак дрова нададуть не усім сім’ям мобілізованих, але тим, кого чиновники вважатимуть нужденними. Йдеться про родини, у яких «на період відсутності чоловіка нема до кого звернутися за допомогою у заготівлі дров». Також допомогу отримають самотні матері, літні батьки мобілізованих військовослужбовців віком від 60 років.

Кожна родина отримає по 10 кубометрів дров, мешканці районів, прирівняних до Крайньої Півночі – по 20 кубометрів на сім'ю.

Чоловіки в обмін на рибу

Родичів мобілізованих для участі у війні проти України жителів російського Сахаліну, місцеві чиновники вирішили підтримати рибою. Про це оголосив керівник регіонального виконавчого комітету провладної партії у РФ «Єдиної Росії» Михайло Шувалов. Для «підтримки» родичів мобілізованих на війну проти України місцеві рибопромисловці виділили 9 тонн мороженої риби.

«Наразі відбувається акція наступна. Отже, уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, близько 180 осіб по всій території Сахалінської області, в сім'ї мобілізованих мешканців принесуть близько 5-6 кг на людину. Це дійсно, як Володимир Миколайович сказав, такий проєкт, така акція, як один із заходів підтримки, тобто це не єдине з того, що партія робить. І найближчим часом у сім'ях з'явиться риба», – розповів Шувалов.

Барани та овочі за мобілізованих

У Республіці Тива, родом з якої російський міністр оборони Сергій Шойгу, сім'ї мобілізованих до російської армії на війну проти України отримають компенсацію. Зокрема їм видадуть по одному барану.

Як повідомив глава регіону Владислав Ховалиг, на першому етапі всім сім'ям мобілізованих буде виплачено компенсацію – по 5 тис. рублів на кожну неповнолітню (до 17 років) дитину призваних на війну громадян.

Крім того, родичі тувинських окупантів, які виїхали на війну, отримають і продовольчу допомогу. Зокрема кожна сім'я, яка відправила на війну мобілізованого громадянина, отримає за це одну одиницю дрібної рогатої худоби.

Також керівництво Тиви обіцяє задобрити сім'ї, в яких мобілізували чоловіків, продуктовою допомогою. Зокрема, картоплею, постачанням якої наказали зайнятися місцевим фермерам.

Безкоштовна їжа

Діти мобілізованих в окупаційну армію жителів Зеленоградського округу у Калінінградській області РФ отримають безкоштовні обіди у школах та дитячих садках. Як розповів голова адміністрації Зеленоградська Сергій Кошовий, батьків також звільнять від плати за дитячий садок. Також сім’ї отримуватимуть продуктові набори.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що близько 500 мобілізованих росіян вийшли з потяга та вчинили бунт у Бєлгородській області. Вони скаржаться на хаос із мобілізацією. Мобілізованим видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також повідомлялося, що росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.