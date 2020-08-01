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    У Києві Mercedes влетів у маршрутку і перетворився на купу металу (відео)

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    <p>За словами свідків, у пасажира Мersedes сильно пошкоджена нога</p> - У Києві Mercedes влетів у маршрутку і перетворився на купу металу (відео)

    За словами свідків, у пасажира Мersedes сильно пошкоджена нога

    Скріншот з відео

    В машині був водій та два пасажира, їх непритомних вирізали з машини

    У суботу, 1 серпня, на Лісовому масиві у Києві Mersedes влетів у маршрутку.

    Про це повідомляє «Стоп корупції».

    Близько 12:00 легковик вискочив на зустрічну смугу, де лоб в лоб влетів в 415 маршрутку. В салоні маршрутки пасажирів не було.

    В машині був водій та два пасажира, їх непритомних вирізали з машини, на момент приїзду швидкої всі були живі, їх відправили в лікарню.

    За словами свідків, у пасажира Мersedes сильно пошкоджена нога.

    Нагадаємо, 1 серпня, внаслідок нічної ДТП біля села Колодруби на Львівщині госпіталізували двох мотоциклістів, які зіткнулися із трактором. Аварія сталася близько 22:40 на дорозі Меденичі-Пустомити і після зіткнення обидва мотоцикли повністю згоріли.

    Як повідомлялося, в окупованому Криму під час зіткнення мікроавтобуса з «КамАЗом» загинуло восьмеро людей. За даними правоохоронців, мікроавтобус Mercedes Sprinter був зареєстрований на приватну особу в Краснодарському краї.

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