У Києві Mercedes влетів у маршрутку і перетворився на купу металу (відео)
За словами свідків, у пасажира Мersedes сильно пошкоджена нога
В машині був водій та два пасажира, їх непритомних вирізали з машини
У суботу, 1 серпня, на Лісовому масиві у Києві Mersedes влетів у маршрутку.
Про це повідомляє «Стоп корупції».
Близько 12:00 легковик вискочив на зустрічну смугу, де лоб в лоб влетів в 415 маршрутку. В салоні маршрутки пасажирів не було.
В машині був водій та два пасажира, їх непритомних вирізали з машини, на момент приїзду швидкої всі були живі, їх відправили в лікарню.
За словами свідків, у пасажира Мersedes сильно пошкоджена нога.
Нагадаємо, 1 серпня, внаслідок нічної ДТП біля села Колодруби на Львівщині госпіталізували двох мотоциклістів, які зіткнулися із трактором. Аварія сталася близько 22:40 на дорозі Меденичі-Пустомити і після зіткнення обидва мотоцикли повністю згоріли.
Як повідомлялося, в окупованому Криму під час зіткнення мікроавтобуса з «КамАЗом» загинуло восьмеро людей. За даними правоохоронців, мікроавтобус Mercedes Sprinter був зареєстрований на приватну особу в Краснодарському краї.