У дорожньо-транспортній пригоді на Львівщині два мотоциклісти зіткнулися із трактором



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Фото ДСНС Львівщини

Після зіткнення обидва мотоцикли повністю згоріли

Внаслідок нічної ДТП біля села Колодруби на Львівщині госпіталізували двох мотоциклістів, які зіткнулися із трактором. Аварія сталася близько 22:40 на дорозі Меденичі-Пустомити і після зіткнення обидва мотоцикли повністю згоріли.

Про ДТП вранці 1 серпня повідомила прес-служба львівських рятувальників, які виїжджали на пожежу, що виникла після зіткнення.

«Поблизу села Колодруби Миколаївського району відбулося зіткнення трактора «Т-40», мотоцикла Suzuki та мотоцикла BMW. Внаслідок аварії виникла пожежа, до місця події негайно виїхали вогнеборці і до 23:12 повністю ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі вогнем знищено мотоцикли повністю», – вказано у повідомленні прес-служби ДСНС Львівщини.

Відомо, що водіями є 57-річний та 47-річний чоловіки, які внаслідок ДТП отримали травми різного ступеня важкості. Обох госпіталізвали у Дрогобицьку міську лікарню.

Точні обставини ДТП наразі невідомі.

Нагадаємо, колона автомобілів, автобусів та поліцейських мотоциклів, яка супроводжувала віцепрезидента США Майкла Пенса, потрапила в ДТП.

Як повідомлялося, в окупованому Криму під час зіткнення мікроавтобуса з «КамАЗом» загинуло восьмеро людей.

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