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    У світі

    У Франції авто в’їхало у натовп, постраждало 16 осіб

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    Автомобіль наїхав на натовп біля бару - У Франції авто в’їхало у натовп, постраждало 16 осіб
    Автомобіль наїхав на натовп біля бару

    Стан одного з постраждалих оцінюється як важкий

    У французькому департаменті Сона і Луара п’яний водій в’їхав на авто у натовп та травмував 16 людей.

    Про це повідомляє Journal de Saone-et-Loire.

    Автомобіль наїхав на натовп біля бару. Стан одного з постраждалих оцінюється як важкий.

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    За даними видання, один з відвідувачів вийшов із закладу, сів у машину, здав назад, прямо в натовп, після чого залишив місце події. Незабаром підозрюваного затримали жандарми, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    Як повідомлялося, у стамбульському районі Кадикьой пасажирський міський автобус виїхав на зустрічну смугу, потім на тротуар та в’їхав у парк, постраждали п’ять осіб. Причиною інциденту став серцевий напад у водія. Поліція проводить розслідування інциденту.

    До слова, у Німеччині літак протаранив вежу аеропорту.

    Нагадаємо, у німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня, чорний позашляховик Mercedes в’їхав у натовп, поранивши семеро людей. Перехожі, які стали свідками ДТП, перебувають у стані шоку, їм надають допомогу психологи.

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