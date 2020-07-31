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    Події в Україні

    В окупованому Криму сталася масштабна ДТП: мікроавтобус влетів у вантажівку

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    Попередньо причиною аварії називають те, що водій мікроавтобуса заснув за кермом - В окупованому Криму сталася масштабна ДТП: мікроавтобус влетів у вантажівку
    Попередньо причиною аварії називають те, що водій мікроавтобуса заснув за кермом

    Під час аварії загинуло дев'ять людей, ще шестеро постраждали

    В окупованому Криму під час зіткнення мікроавтобуса з «КамАЗом» загинуло дев'ять людей. Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що ще семеро людей постраждали.

    «Мікроавтобус влетів у вантажівку, що стояла на узбіччі на трасі «Таврида». Ймовірно, водій заснув за кермом. Ознак того, що він міг бути п'яним, не виявлено», - йдеться у повідомленні.

    Видання пишуть, що серед загиблих немає дітей.

    За даними правоохоронців, мікроавтобус Mercedes Sprinter був зареєстрований на приватну особу в Краснодарському краї.

    «Водій займався приватними первезеннями», - повідомили у поліції.

    Наразі невідомо громадянами якої країни є загиблі чи постраждалі.

    Крим ДТП смерть водій
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