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    Події в Україні

    У Миколаєві прогриміли потужні вибухи

    Внаслідок вибухів у деяких будинках пошкоджені вікна - У Миколаєві прогриміли потужні вибухи

    Внаслідок вибухів у деяких будинках пошкоджені вікна

    фото: Суспільне Миколаїв

    Російські окупанти знову обстрілюють Миколаїв

    У п'ятницю, 17 червня, близько 6:45 ранку в Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».

    Вибухи були чутні в різних районах міста.

    При цьому зазначається, що у місті не було оголошено повітряну тривогу.

    Інформацію про вибухи в Миколаєві підтверджує «Суспільне».

    Внаслідок вибухів у деяких будинках пошкоджені вікна.

    Офіційних повідомлень влади про ранкові вибухи в Миколаєві поки що немає.

    Нагадаємо, 15 червня російські війська вдарили по житловому будинку в Миколаєві. У результаті обстрілу зазнали поранень п'ять мирних мешканців міста.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві прогриміли потужні вибухи