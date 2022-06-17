У Миколаєві прогриміли потужні вибухи
Внаслідок вибухів у деяких будинках пошкоджені вікна
Російські окупанти знову обстрілюють Миколаїв
У п'ятницю, 17 червня, близько 6:45 ранку в Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».
Вибухи були чутні в різних районах міста.
При цьому зазначається, що у місті не було оголошено повітряну тривогу.
Інформацію про вибухи в Миколаєві підтверджує «Суспільне».
Внаслідок вибухів у деяких будинках пошкоджені вікна.
Офіційних повідомлень влади про ранкові вибухи в Миколаєві поки що немає.
Нагадаємо, 15 червня російські війська вдарили по житловому будинку в Миколаєві. У результаті обстрілу зазнали поранень п'ять мирних мешканців міста.