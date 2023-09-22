На Житомирщині офіцер здавав військове майно у ломбарди

Загалом військовий продав техніки на 3,2 млн грн

Начальник служби логістики в/ч на Житомирщині здав у ломбарди та продав через інтернет 8 тепловізорів та 60 камер нічного бачення. Частина цього обладнання була куплена за кошти волонтерів. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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«Військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди», - йдеться у повідомленні.

Загалом він продав техніки на 3,2 млн грн. Але під час розслідування – повністю відшкодував кошти.

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Офіцера обвинувачують у привласненні військового майна (ч. 4 ст. 410 КК України). Покарання за цією статтею – до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Червонограді, що на Львівщині, затримали чинного та колишнього військового разом зі спільником. Чоловіки налагодили наркобізнес: вони продавали амфетамін, який пропонували навіть пораненим бійцям, які проходять лікування.