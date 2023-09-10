Сили оборони провели блискучу операцію та зайняли частину Опитного на Донеччині

Від Опитного до Донецького аеропорту близько 3,5 км

Воїни Сил оборони України провели блискучу операцію на південь від Авдіївки. У результаті захисники зайняли частину селища Опитне, наразі там тривають бойові дії. Про це в ефірі телемарафону 10 вересня повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, українські військові зуміли закріпитись на нових позиціях.

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«Два дні тому, коли російські військові штурмували позиції на півночі міста, українські військові провели блискучу операцію та зайняли частину Опитного. Вони там змогли закріпитись. Зараз тривають бої в самому населеному пункті», – сказав голова МВА.

Барабаш додав, що протягом 9 вересня окупанти завдали 16 масованих обстрілів по Авдіївській громаді та понад 200 разів обстріляли позиції Сил оборони на Авдіївському напрямку.

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Від Опитного до Донецького аеропорту близько 3,5 км.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що на Авдіївському напрямку українські Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та проводять штурми. Також ЗСУ мають ініціативу на Мар’їнському та Шахтарському напрямках, триває наступ на півдні.

Також в американському ISW зазначили, що ЗСУ просунулися вздовж адмінкордону Донецької та Запорізької областей, у районі Новопрокопівки, Вербового та Роботиного на Запоріжжі, під Бахмутом, а також на окупованій Херсонщині.