Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як зупинити війну в Україні? Польский генерал вірить в один варіант

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як зупинити війну в Україні? Польский генерал вірить в один варіант
Вирішальний вплив на війну матиме зменшення підтримки війни з боку країн, які підтримують Україну
фото: Newspix.pl

Генерал Вальдемар Скшипчак: «Немає сумніву, що обидві сторони виснажені війною, і настане момент, коли це виснаження змусить їх шукати вирішення ситуації інакше, ніж військові дії»

Сценаріїв закінчення війни чи її продовження безліч. Усі вони ґрунтуються на теоріях різного ступеня ймовірності того, що буде далі з російсько-українським протистоянням. Про це пише колишній командувач Сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак. 

Головне питання полягає в тому, якою буде лінія фронту в той момент, коли обидві сторони розпочнуть переговори або будуть готові до них. Точніше, коли вони будуть змушені говорити про припинення бойових дій.

«Питання в тому, чи вдасться українцям і якою мірою відвоювати свою землю, а росіянам зберегти окуповані території, а також який ступінь впливу матимуть ті, хто зрештою змусить сторони припинити військові дії. Немає сумніву, що обидві сторони виснажені війною, і настане момент, коли це виснаження змусить їх шукати вирішення ситуації інакше, ніж військові дії», – пише Скшипчак. 

Вирішальний вплив на цей процес матиме зменшення підтримки війни з боку країн, які підтримують Україну, насамперед таких гравців, як США та  Китай. Ліга противників війни зростає. Тому може виявитися, що це станеться незалежно від волі Києва чи Москви.

«Обидві сторони зіткнуться з загрозою відмови в будь-якій допомозі. А без цього Україна не впорається з війною. Росія матиме обмежені можливості для її продовження. Як на мене, це питання найближчого майбутнього, тому що я не вірю в тривалу війну», – переконаний польський військовослужбовець. 

За його словами, продовження цієї ситуації для України позбавляє її обріїв планування. Поки тривають бойові дії, неможливо розпочати відновлення країни.

«Відсутність перспективи закінчення війни означає для України повільну агонію. Вона вже викликала серйозну економічну кризу, яка постійно посилюється. Без фінансової та матеріальної допомоги Заходу Україна не виживе. Серйозною проблемою є велика еміграція, люди тікають із країни, бо вони не мають надії на закінчення війни. Для того, щоб на Україну повернулися мільйони біженців, необхідно створити відповідні умови», – підсумував колишній командувач Сухопутних військ Польщі. 

Нагадаємо, контрнаступ дуже складний, але українські захисники просуваються вперед на кількох напрямках, попри щільно заміновані окупантами мінні поля. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо в Києві. 

«Щодо контрнаступу. Ми бачимо його на кількох напрямках. Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, бо дуже щільне мінування. Тисячі мін – це те, що залишає після себе Росія. Найголовніше – тенденції. Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, за повідомленням речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова українські воїни мають локальні успіхи південніше Бахмута, стримують наступ російських окупантів на сході та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.  

Читайте також: Окупанти можуть посилити обстріли на День Незалежності: ЗСУ застерегли українців
 
Теги: росія Польща війна військові Україна переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська
Попросила про знижку на весілля: дівчина Остапчука поділилася їхнім першим листуванням
25 липня, 10:15
Підрозділи ракетних військ завдали нищівних ударів по окупантах
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
1 серпня, 07:05
За ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції до понад 4 тис. російських компаній
Малюк розказав, як СБУ «дерусифікує» бізнес: цифри і факти
4 серпня, 17:07
Носій балістичної ракети «Кинджал» Міг-31К
РФ атакувала «Кинджалами» урядовий квартал? Повітряні сили відреагували на статтю The Times
7 серпня, 15:52
Пожежа в Одинцово
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю і пожежа під Москвою: головне за ніч
11 серпня, 07:37
Білгородщина відчула на собі наслідки розв'язаної Росією війни проти України
Губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників
12 серпня, 10:14
РФ у школах на окупованих територіях вихваляє так звану спецоперацію
Як РФ розмиває національну ідентичність українців: дані британської розвідки
18 серпня, 09:47
Україна прагне до відновлення повноцінного судноплавства в Чорному морі, адже саме від цього залежить наша економіка
Україна поставила РФ на морі єдиний правильний ультиматум: або плавають усі, або ніхто – нардеп
21 серпня, 16:02
Військову поліцію буде утворено на основі Військової служби правопорядку
В Україні може з’явитись новий вид поліції
21 серпня, 17:28

Політика

Як зупинити війну в Україні? Польский генерал вірить в один варіант
Як зупинити війну в Україні? Польский генерал вірить в один варіант
Назвала Путіна «ніким»: «Єдина Росія» покарала депутатку з Саратова
Назвала Путіна «ніким»: «Єдина Росія» покарала депутатку з Саратова
На якій яхті кайфує Путін, доки в Україні війна: розслідування
На якій яхті кайфує Путін, доки в Україні війна: розслідування
Єврокомісія розповіла, як Путін отруює Європу й дала обіцянку Україні
Єврокомісія розповіла, як Путін отруює Європу й дала обіцянку Україні
Чехія арештувала активи родини головного виробника крилатих ракет РФ
Чехія арештувала активи родини головного виробника крилатих ракет РФ
Росія знайшла заміну Суровікіну
Росія знайшла заміну Суровікіну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
45K
У Британії скандал через біженців з України
28K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
24K
Поляки категорично проти мігрантів із деяких країн: результати опитування
12K
Україна створює єдиний пункт пропуску з Польщею
9799
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали

Новини

Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Сьогодні, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту