Як зупинити війну в Україні? Польский генерал вірить в один варіант

Генерал Вальдемар Скшипчак: «Немає сумніву, що обидві сторони виснажені війною, і настане момент, коли це виснаження змусить їх шукати вирішення ситуації інакше, ніж військові дії»

Сценаріїв закінчення війни чи її продовження безліч. Усі вони ґрунтуються на теоріях різного ступеня ймовірності того, що буде далі з російсько-українським протистоянням. Про це пише колишній командувач Сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак.

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Головне питання полягає в тому, якою буде лінія фронту в той момент, коли обидві сторони розпочнуть переговори або будуть готові до них. Точніше, коли вони будуть змушені говорити про припинення бойових дій.

«Питання в тому, чи вдасться українцям і якою мірою відвоювати свою землю, а росіянам зберегти окуповані території, а також який ступінь впливу матимуть ті, хто зрештою змусить сторони припинити військові дії. Немає сумніву, що обидві сторони виснажені війною, і настане момент, коли це виснаження змусить їх шукати вирішення ситуації інакше, ніж військові дії», – пише Скшипчак.

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Вирішальний вплив на цей процес матиме зменшення підтримки війни з боку країн, які підтримують Україну, насамперед таких гравців, як США та Китай. Ліга противників війни зростає. Тому може виявитися, що це станеться незалежно від волі Києва чи Москви.

«Обидві сторони зіткнуться з загрозою відмови в будь-якій допомозі. А без цього Україна не впорається з війною. Росія матиме обмежені можливості для її продовження. Як на мене, це питання найближчого майбутнього, тому що я не вірю в тривалу війну», – переконаний польський військовослужбовець.

За його словами, продовження цієї ситуації для України позбавляє її обріїв планування. Поки тривають бойові дії, неможливо розпочати відновлення країни.

«Відсутність перспективи закінчення війни означає для України повільну агонію. Вона вже викликала серйозну економічну кризу, яка постійно посилюється. Без фінансової та матеріальної допомоги Заходу Україна не виживе. Серйозною проблемою є велика еміграція, люди тікають із країни, бо вони не мають надії на закінчення війни. Для того, щоб на Україну повернулися мільйони біженців, необхідно створити відповідні умови», – підсумував колишній командувач Сухопутних військ Польщі.

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Нагадаємо, контрнаступ дуже складний, але українські захисники просуваються вперед на кількох напрямках, попри щільно заміновані окупантами мінні поля. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо в Києві.

«Щодо контрнаступу. Ми бачимо його на кількох напрямках. Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, бо дуже щільне мінування. Тисячі мін – це те, що залишає після себе Росія. Найголовніше – тенденції. Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, за повідомленням речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова українські воїни мають локальні успіхи південніше Бахмута, стримують наступ російських окупантів на сході та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.