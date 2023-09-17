Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти зазнали нищівних втрат на Таврійському напрямку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти зазнали нищівних втрат на Таврійському напрямку
фото з відкритих джерел

Противник втратив 19 одиниць військової техніки

На Таврійському напрямку українські військові продовжують завдавати відчутних втрат російським окупантам як у живій силі, так і в техніці. Протягом останньої доби було знищено кілька бронемашин, артилерійських систем та безпілотників ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

Загалом артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали 791 вогневе завдання протягом доби.

«За останню добу втрати ворога склали 196 осіб (безповоротні - 57, поранені - 138)», – розповів Тарнавський.

Противник втратив 19 одиниць військової техніки.

«Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 13 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки», – зазначив Тарнавський.

Разом з тим, за минулу добу війська РФ 15 разів атакували позиції українських захисників на Таврійському напрямку, і здійснили 535 обстрілів, завдавши 15 авіаударів.

Як повідомлялося, Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу. 

До слова, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним можуть призвести до того, що Пхеньян передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди.

Однак важко сказати, наскільки це може вплинути на поточну ситуацію. Такі дії навряд чи матимуть велике значення в ситуації, що склалася. 

Читайте також: Данілов пояснив, що може стати стратегічною точкою перелому у війні
Теги: переговори втрати Telegram військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шмигаль провів нараду щодо виплат Росією збитків від війни
Шмигаль доручив міністерствам порахувати всі збитки України, які завдала Росія
18 серпня, 04:05
Окупанти хочуть переселити сотні тисяч росіян в Маріуполь – Центр нацспротиву
Окупанти хочуть переселити сотні тисяч росіян в Маріуполь – Центр нацспротиву
20 серпня, 22:59
Військові кібери «привітали» росіян з Днем Незалежності України (фото)
Військові кібери «привітали» росіян з Днем Незалежності України (фото)
24 серпня, 14:51
Роман Заволока плюнув у військовослужбовця та показав середній палець
Фітнес-тренер плюнув у військового, коли той попросив документи (відео)
28 серпня, 19:57
Щодня лікарі виїжджають на стабілізаційні пункти – місця, куди бойові медики доставляють з передової поранених бійців
Як доводиться працювати на «нулі»: шокуючі розповіді медиків (фото)
5 вересня, 05:21
Атака на аеродром у Пскові: супутникові знімки знищених літаків Іл-76
Атака на аеродром у Пскові: супутникові знімки знищених літаків Іл-76
1 вересня, 04:25
Вирішальний вплив на війну матиме зменшення підтримки війни з боку країн, які підтримують Україну
Як зупинити війну в Україні? Польский генерал вірить в один варіант
23 серпня, 14:56
Якщо Путін ухвалить новий пакет пропозицій ООН, підготовлений за участю Туреччини, зерновий коридор знову запрацює
Зустріч Ердоган із Путіним: турецькі ЗМІ повідомили деталі майбутньої розмови
4 вересня, 11:43
Путін і Кім Чен Ин зустрінуться вже не вперше
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі
13 вересня, 06:47

Події в Україні

Росіяни відбуксирували у гавань Севастополя фрегат «Адмірал Макаров»: супутниковий знімок
Росіяни відбуксирували у гавань Севастополя фрегат «Адмірал Макаров»: супутниковий знімок
Окупанти зазнали нищівних втрат на Таврійському напрямку
Окупанти зазнали нищівних втрат на Таврійському напрямку
Данілов пояснив, що може стати стратегічною точкою перелому у війні
Данілов пояснив, що може стати стратегічною точкою перелому у війні
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
«Бавовна» у Токмаку: прилетіло в місце розташування техніки окупантів
«Бавовна» у Токмаку: прилетіло в місце розташування техніки окупантів
Генерал Міллі розповів, чи допоможуть Росії снаряди КНДР у війні проти України
Генерал Міллі розповів, чи допоможуть Росії снаряди КНДР у війні проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
28K
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
21K
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)
17K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
12K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
9794
Пожежа в РФ, суд збільшив розмір застави Коломойському: головне за ніч

Новини

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Гендиректор «Української бронетехніки» заявив про ознаки диверсії проти ВПК
15 вересня, 20:15

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту