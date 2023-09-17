Окупанти зазнали нищівних втрат на Таврійському напрямку

Противник втратив 19 одиниць військової техніки

На Таврійському напрямку українські військові продовжують завдавати відчутних втрат російським окупантам як у живій силі, так і в техніці. Протягом останньої доби було знищено кілька бронемашин, артилерійських систем та безпілотників ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

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Загалом артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали 791 вогневе завдання протягом доби.

«За останню добу втрати ворога склали 196 осіб (безповоротні - 57, поранені - 138)», – розповів Тарнавський.

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Противник втратив 19 одиниць військової техніки.

«Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 13 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки», – зазначив Тарнавський.

Разом з тим, за минулу добу війська РФ 15 разів атакували позиції українських захисників на Таврійському напрямку, і здійснили 535 обстрілів, завдавши 15 авіаударів.

Як повідомлялося, Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу.

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До слова, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним можуть призвести до того, що Пхеньян передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди.

Однак важко сказати, наскільки це може вплинути на поточну ситуацію. Такі дії навряд чи матимуть велике значення в ситуації, що склалася.