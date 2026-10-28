НАБУ відповіло на звинувачення Кравченка про підготовку нападу

Бюро заявило, що ексгенпрокурор намагається убезпечити себе за кордоном після операції «Карфаген»

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають заяву колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка про нібито підготовку насильницьких дій проти нього спробою забезпечити собі захист у країні перебування. Про це повідомиляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України в коментарі hromadske, пише «Главком» з посиланням на заяву

«НАБУ та САП сприймають заяву колишнього генерального прокурора, який поспішно покинув територію України після реалізації операції НАБУ і САП «Карфаген», як спробу забезпечити собі захист у державі перебування», – заявили в Бюро.

У НАБУ також наголосили, що твердження Кравченка про причетність антикорупційних органів до описаних ним подій не відповідають дійсності.

Раніше колишній генпрокурор написав у своєму Telegram-каналі, що ще у вересні отримав інформацію про нібито направлення до нього групи осіб, яка мала вчинити протиправні насильницькі дії. За його словами, керівники НАБУ та САП нібито просили відправити цю групу, а накази їй могли надходити з Офісу президента.

Кравченко пов’язав свої твердження із затриманням в Австрії двох військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони України з підрозділу «Артан». Він стверджує, що командир підрозділу Віктор Торкотюк також перебував у країні, а одному із затриманих раніше нібито працював у підрозділі зовнішнього спостереження НАБУ.

Водночас Кравченко визнав, що не має достовірної інформації про те, хто саме міг віддати відповідний наказ. Він також заявив, що вбачає паралелі з подіями в Монако цього літа, обставини яких, за його словами, розслідують, зокрема, прокурори Офісу генерального прокурора.