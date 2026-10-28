Ексгенпрокурор Кравченко заявив, що НАБУ влаштувало за ним стеження в Австрії

За словами колишнього посадовця, групу осіб могли направити для вчинення проти нього насильницьких дій

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили направити за ним групу осіб, яка мала вчинити проти нього протиправні насильницькі дії. Він пов’язав свої твердження із затриманням в Австрії двох військовослужбовців Головного управління розвідки України з групи «Артан». Про це Кравченко написав у заяві, оприлюдненій у відповідь на запити медіа, пише «Главком».

За його словами, інформацію про можливу загрозу він отримав ще у вересні. «Тоді мені сказали прямо, що відправити цю групу просили керівники НАБУ та САП», – стверджує Кравченко.

Він також заявив, що накази групі нібито надходили з Офісу президента. Водночас ексгенпрокурор наголосив, що не має достовірної інформації про конкретну особу, яка могла віддати відповідний наказ.

«Однак, щоб упередити можливі інсинуації, я поки не маю достовірної інформації щодо того, хто саме віддавав злочинний наказ», – зазначив він. За даними Кравченка, командиру групи «Артан» Віктору Торкотюку в обмін на виконання завдання нібито пообіцяли посаду.

фото: скриншот заяви Кравченка

Що відомо про затримання в Австрії

Кравченко нагадав, що в жовтні в Австрії затримали двох чинних військовослужбовців ГУР із групи «Артан». За його словами, Торкотюк на той момент також перебував в Австрії, а один із затриманих раніше працював у НАБУ в підрозділі зовнішнього спостереження.

«В Австрії триває розслідування щодо чотирьох осіб, серед яких двоє представників «Української правди»», – написав ексгенпрокурор.

Він окремо згадав журналіста Михайла Ткача, який, за його словами, перебував у Монако напередодні інциденту за участю співробітників ГУР, а також у Відні під час затримання військовослужбовців.

«Правова оцінка цих обставин, зв’язок між фігурантами та характер їх діяльності в обох випадках належить до компетенції європейських правоохоронних органів», – наголосив Кравченко.

Ексгенпрокурор згадав інцидент у Монако

Кравченко також заявив, що вбачає паралелі між подіями в Австрії та інцидентом, який стався влітку в Монако. За його словами, відповідним кримінальним провадженням займаються, зокрема, прокурори Офісу генерального прокурора.

«Я володію інформацією про обставини тих подій», – зазначив він, не навівши додаткових подробиць.

Водночас заяви Кравченка про можливу причетність керівництва НАБУ, САП та Офісу президента до підготовки насильницьких дій є його твердженнями. У наведеній заяві він не надав доказів, які дозволили б незалежно підтвердити ці звинувачення.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування щодо обставин організації та здійснення закордонного відрядження Руслана Кравченка.

У межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням.

7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.