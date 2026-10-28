Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ексгенпрокурор Кравченко заявив, що НАБУ влаштувало за ним стеження в Австрії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Ексгенпрокурор Кравченко заявив, що НАБУ влаштувало за ним стеження в Австрії
Кравченко звинуватив НАБУ у переслідуваннях
фото: Офіс генерального прокурора України, НАБУ

За словами колишнього посадовця, групу осіб могли направити для вчинення проти нього насильницьких дій

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили направити за ним групу осіб, яка мала вчинити проти нього протиправні насильницькі дії. Він пов’язав свої твердження із затриманням в Австрії двох військовослужбовців Головного управління розвідки України з групи «Артан». Про це Кравченко написав у заяві, оприлюдненій у відповідь на запити медіа, пише «Главком».

За його словами, інформацію про можливу загрозу він отримав ще у вересні. «Тоді мені сказали прямо, що відправити цю групу просили керівники НАБУ та САП», – стверджує Кравченко.

Він також заявив, що накази групі нібито надходили з Офісу президента. Водночас ексгенпрокурор наголосив, що не має достовірної інформації про конкретну особу, яка могла віддати відповідний наказ.

«Однак, щоб упередити можливі інсинуації, я поки не маю достовірної інформації щодо того, хто саме віддавав злочинний наказ», – зазначив він. За даними Кравченка, командиру групи «Артан» Віктору Торкотюку в обмін на виконання завдання нібито пообіцяли посаду.

Ексгенпрокурор Кравченко заявив, що НАБУ влаштувало за ним стеження в Австрії фото 1
фото: скриншот заяви Кравченка

Що відомо про затримання в Австрії

Кравченко нагадав, що в жовтні в Австрії затримали двох чинних військовослужбовців ГУР із групи «Артан». За його словами, Торкотюк на той момент також перебував в Австрії, а один із затриманих раніше працював у НАБУ в підрозділі зовнішнього спостереження.

«В Австрії триває розслідування щодо чотирьох осіб, серед яких двоє представників «Української правди»», – написав ексгенпрокурор.

Він окремо згадав журналіста Михайла Ткача, який, за його словами, перебував у Монако напередодні інциденту за участю співробітників ГУР, а також у Відні під час затримання військовослужбовців.

«Правова оцінка цих обставин, зв’язок між фігурантами та характер їх діяльності в обох випадках належить до компетенції європейських правоохоронних органів», – наголосив Кравченко.

Ексгенпрокурор згадав інцидент у Монако

Кравченко також заявив, що вбачає паралелі між подіями в Австрії та інцидентом, який стався влітку в Монако. За його словами, відповідним кримінальним провадженням займаються, зокрема, прокурори Офісу генерального прокурора.

«Я володію інформацією про обставини тих подій», – зазначив він, не навівши додаткових подробиць.

Водночас заяви Кравченка про можливу причетність керівництва НАБУ, САП та Офісу президента до підготовки насильницьких дій є його твердженнями. У наведеній заяві він не надав доказів, які дозволили б незалежно підтвердити ці звинувачення.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування щодо обставин організації та здійснення закордонного відрядження Руслана Кравченка.

У межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням.

7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

Читайте також:

Теги: операція «Карфаген» Генпрокурор Австрія Руслан Кравченко НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руслан Кравченко втратив місце у складі РНБО
Зеленський вивів ексгенпрокурора Кравченка зі складу РНБО
28 вересня, 21:48
Анна Скороход є фігуранткою справи про $250 тис. за санкції РНБО
«Продаж» санкцій РНБО. Справу нардепки Скороход скеровано до суду
7 жовтня, 12:23
Олена Шоптенко з сином Олексієм
Олена Шоптенко здивувала порівнянням цін в Австрії та Україні
11 жовтня, 18:15
Арон Орбан є молодшим братом Віктора Орбана
Брат Орбана намагався перехопити в Австрії український конвой із грошима – розслідування
2 жовтня, 06:45
зміни мають стати частиною системного оновлення прокуратури
Офіс генпрокурора готує нові правила для прокурорів: що планують змінити
13 жовтня, 10:02
Руслан Кравченко втратив посаду після гучного розслідування НАБУ і САП
Нова дружина і хата у Козині за 23 млн грн: що показав у декларації генпрокурор-утікач Кравченко
21 жовтня, 10:28
Софіна працює в НБУ з 2022 року
Обшуки ні до чого? Директорка департаменту ліцензування НБУ пояснила, чому звільняється
22 жовтня, 16:32
Кравченко у 2026 році щонайменше п’ять разів виїжджав у закордонні відрядження
Ексгенпрокурор Кравченко цьогоріч п’ять разів їздив за кордон із фігурантом справи «Карфаген»
25 жовтня, 14:39
Грегор Розумовський: «Є дуже відчутна різниця між нейтралітетом Швейцарії і нейтралітетом Австрії»
«Як страуси». Нащадок гетьмана Розумовського розкритикував австрійську владу за позицію у війні Росії з Україною
25 жовтня, 16:33

Події в Україні

Ексгенпрокурор Кравченко заявив, що НАБУ влаштувало за ним стеження в Австрії
Ексгенпрокурор Кравченко заявив, що НАБУ влаштувало за ним стеження в Австрії
Лубінець повідомив про ситуацію з перемир’ям в Олешках
Лубінець повідомив про ситуацію з перемир’ям в Олешках
Російські військові замаскувалися під цивільних та прямували до Києва: деталі спецоперації СБУ
Російські військові замаскувалися під цивільних та прямували до Києва: деталі спецоперації СБУ
Ситуація в Олешках. Зеленський пояснив, хто доклав руку до припинення вогню
Ситуація в Олешках. Зеленський пояснив, хто доклав руку до припинення вогню
Територіальне питання. Зеленський пояснив, як воно має вирішуватися на переговорах
Територіальне питання. Зеленський пояснив, як воно має вирішуватися на переговорах
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
81K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua