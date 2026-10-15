Філатов назвав детектива НАБУ «потворою у капелюсі». Скандал отримав продовження

Антикорупційне бюро звернулося до НАЗК через публічні висловлювання Бориса Філатова на адресу правоохоронця

Національне антикорупційне бюро України подало скаргу до Національного агентства з питань запобігання корупції на міського голову Дніпра Бориса Філатова. Причиною стали його публічні висловлювання на адресу детектива НАБУ, які можуть порушувати правила етичної поведінки посадовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву бюро.

У НАБУ зазначили, що звернулися до НАЗК із проханням надати правову оцінку висловлюванням міського голови. Зокрема, йдеться про можливе порушення статей 37 та 38 Закону України «Про запобігання корупції», а також Загальних правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

«Ми поважаємо право на критику діяльності правоохоронних органів, однак переконані, що публічна дискусія має ґрунтуватися на аргументах і повазі до людської гідності, а не на персональних образах», – наголосили в НАБУ.

Бюро очікує, що Національне агентство з питань запобігання корупції надасть належну правову оцінку ситуації та відреагує в межах своїх повноважень.

Імовірно, приводом для скарги став допис Бориса Філатова від 2 жовтня, у якому він різко висловився на адресу детектива НАБУ Олексія Гейка. Зокрема, міський голова назвав правоохоронця «потворою у капелюсі» та запропонував йому спробувати попрацювати на посаді мера.

У тому ж дописі міський голова розповів, що до початку політичної кар'єри був доларовим мільйонером, мав яхту, офшори та антикваріат. За його словами, після обрання мером його життя суттєво змінилося. Філатов також емоційно розкритикував людей, які, на його думку, будують кар'єру за рахунок тих, хто працює в умовах війни.