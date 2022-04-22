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    Події в Україні

    Нацгвардійці збили ворожий вертоліт Ка-52, у ньому був дивний пасажир (фото)

    У залишках корпусу гелікоптера знайшли мертвого щура - Нацгвардійці збили ворожий вертоліт Ка-52, у ньому був дивний пасажир (фото)
    У залишках корпусу гелікоптера знайшли мертвого щура
    фото: Victor Fink/Facebook

    Гелікоптер знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу

    Підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у противника. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

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    Нацгвардійці збили ворожий вертоліт Ка-52, у ньому був дивний пасажир (фото)
    Нацгвардійці збили ворожий вертоліт Ка-52, у ньому був дивний пасажир (фото)

    Пізніше у мережі оприлюднили фото знищеного гелікоптера. У ньому виявили незвичного пасажира.

    «Збитий сьогодні московітський гелікоптер Ка-52! Окрім пілота, загинув рядовий із позивним Щур», – ідеться у підписі до фото.

    Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України був знищений російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК Stinger.

    Згодом інший російський вертоліт, який намагався евакуювати можливо вцілілий екіпаж, був успішно знищений військовими з підрозділу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

    Як повідомлялося, 21 квітня бійці ЗСУ ліквідували російський винищувач в районі міста Ізюм на Харківщині.

    Кілька днів тому українські військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна вертоліт військові Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Нацгвардійці збили ворожий вертоліт Ка-52, у ньому був дивний пасажир (фото)