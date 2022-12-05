Над Київщиною сили ППО збили ворожу ракету
Ракетна загроза триває
Ворожу ракету збили над одним із районів Київщини, повідомив глава Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.
«Дякуємо силам ППО за ефективну роботу. Прошу усіх лишатись в укриттях. Ракетна загроза триває», – написа Нєбитов.
Нагадаємо, у Київській області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.
Нагадаємо, 5 грудня в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.
До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
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