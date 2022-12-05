Над Київщиною сили ППО збили ворожу ракету

Влада закликає громадян залишатись в укриттях та безпечних місцях

Ракетна загроза триває

Ворожу ракету збили над одним із районів Київщини, повідомив глава Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дякуємо силам ППО за ефективну роботу. Прошу усіх лишатись в укриттях. Ракетна загроза триває», – написа Нєбитов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Київській області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, 5 грудня в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.