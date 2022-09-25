Нічні обстріли Миколаєва: мер розповів про наслідки

В одній п’ятиповерхівці вилетіло 150 вікон, пошкоджень зазнали 75 балконів

У Миколаєві внаслідок обстрілів пошкоджено три багатоповерхівки та приватні будинки. Про це повідомляє у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Внаслідок сьогоднішніх нічних обстрілів значних пошкоджень зазнали три багатоповерхівки. В усіх них вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна та шибки, понівечені балкони та пошкоджені вхідні двері», – зазначив мер.

За його словами, в одній п’ятиповерхівці вилетіло 150 вікон, пошкоджень зазнали 75 балконів. Двох людей поважного віку заблокувало у власній квартирі. Вибратись їм допомогли рятувальники ДСНС.

Ще одна п’ятиповерхівка потрапила під обстріл вдруге. В ній вибило шибки та понівечило ті ОСБ-плити, якими комунальники забивали вікна після попереднього обстрілу. Уламками посікло і припарковані у дворах автівки.

Сєнкевич додав, що руйнувань різного ступеню зазнали також приватні будинки.

Він зауважив, що зранку на місцях працювали бригади двох комунальних підприємств, які прибрали усе сміття та уламки з проїжджої частини та тротуарів, а також відновили проїзд на тій ділянці дороги, куди влучила ракета.

Працівники «Миколаївводоканалу» перекрили водопостачання та відкачали воду з вирви, яка утворилась від вибуху ракети. Завтра вони продовжать ремонтні роботи і будуть замінювати частину пошкодженої труби.