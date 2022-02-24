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    Події в Україні

    На Херсонщині триває бій з російськими окупантами, є загиблі

    На Херсонщині триває бій з російськими окупантами, є загиблі
    фото: ДПСУ

    Наразі відомо про трьох загиблих прикордонників

    У Херсонські області в районі населених пунктів Іваново та Копані українські військові ведуть бій з російськими загарбниками. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    «Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони. В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів. Наразі відомо про трьох загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що на Херсонщині від ворожого аавіаудару загинув український прикордонник.

    За оперативними даними російські війська вторглися на 5 км на двох напрямках.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

    Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

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    Теги: прикордонники Росія війна Херсонщина військові воєнний стан кордон
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    На Херсонщині триває бій з російськими окупантами, є загиблі