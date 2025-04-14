Нардеп назвав причини посилення російських обстрілів України

Нардеп: Росіяни загибель українських громадян продають американським посадовцям, тому що це вкладається в логіку чинного керівництва США

Протягом 2025 року Росія активізувала обстріли по певному переліку українських міст, оскільки змогла наростити виробництво БпЛА «Герань», ракет та боєприпасів, а тому зараз чинить політичний тиск перед переговорами. До того ж ворог готується до нових наступів на Україну. Про це говорить народний депутат, член оборонного комітету парламенту Сергій Рахманін в інтерв’ю «Українській правді», передає «Главком».

«Я думаю, що достеменно відповідь на це питання знають пара людей, наприклад, Путін та Герасімов. Я можу висловити лише версію. Аналізуючи інформацію, яку маю, і поточну сумну хроніку обстрілів України я дійшов до висновку, що як раз обидві мети (– політичний тиск на тлі переговорів та підготовка до нових наступів на Україну – «Главком») вони і переслідують. З одного боку, це справді тиск. За їхньою логікою українське суспільство зараз дозріває до того, щоб підтискати владу й, скажімо так, примушувати спонукати їх до укладення якогось перемир’я навіть непопулярного. І чим жорсткіше будуть обстріли, тим легше увірветься терпець, як вони вважають, і це буде тиснути на українське керівництво», – говорить нардеп.

Рахманін також зауважує, що це й «робота» з американським керівництвом, бо Росія знайшла слабкі місця в адміністрації Білого Дому. Чинна влада США, на відміну від попередньої, сприймає збільшення руйнувань і жертв не як підставу для посилення допомоги, а як зайвий привід для того, щоб повторювати свої тези про те, що варто зупиняти війну інакше жертв буде лише більше, пояснює політик.

«Вони (росіяни – «Главком») загибель українських громадян продають американським посадовцям, тому що це вкладається в логіку чинного американського керівництва».

Також фахівець зазначає, що ворог завдає цілеспрямованих ударів по дуже чутливих об’єктах оборонного напряму. Він відзначає у цьому ще роль російської розвідки, як вчиться і може працювати «то краще, то гірше». РФ має за ціль дошкуляти українцям та погіршувати всю інфраструктуру, від якої залежить боєздатність, обороноздатність та міцність української армії.

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