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Нардеп назвав причини посилення російських обстрілів України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Нардеп назвав причини посилення російських обстрілів України
Нардеп зазначає, що ворог завдає цілеспрямованих ударів по дуже чутливих об’єктах оборонного напряму
фото: Українська правда

Нардеп: Росіяни загибель українських громадян продають американським посадовцям, тому що це вкладається в логіку чинного керівництва США

Протягом 2025 року Росія активізувала обстріли по певному переліку українських міст, оскільки змогла наростити виробництво БпЛА «Герань», ракет та боєприпасів, а тому зараз чинить політичний тиск перед переговорами. До того ж ворог готується до нових наступів на Україну. Про це говорить народний депутат, член оборонного комітету парламенту Сергій Рахманін в інтерв’ю «Українській правді», передає «Главком».

«Я думаю, що достеменно відповідь на це питання знають пара людей, наприклад, Путін та Герасімов. Я можу висловити лише версію. Аналізуючи інформацію, яку маю, і поточну сумну хроніку обстрілів України я дійшов до висновку, що як раз обидві мети (– політичний тиск на тлі переговорів та підготовка до нових наступів на Україну – «Главком») вони і переслідують. З одного боку, це справді тиск. За їхньою логікою українське суспільство зараз дозріває до того, щоб підтискати владу й, скажімо так, примушувати спонукати їх до укладення якогось перемир’я навіть непопулярного. І чим жорсткіше будуть обстріли, тим легше увірветься терпець, як вони вважають, і це буде тиснути на українське керівництво», – говорить нардеп.

Рахманін також зауважує, що це й «робота» з американським керівництвом, бо Росія знайшла слабкі місця в адміністрації Білого Дому. Чинна влада США, на відміну від попередньої, сприймає збільшення руйнувань і жертв не як підставу для посилення допомоги, а як зайвий привід для того, щоб повторювати свої тези про те, що варто зупиняти війну інакше жертв буде лише більше, пояснює політик.

«Вони (росіяни – «Главком») загибель українських громадян продають американським посадовцям, тому що це вкладається в логіку чинного американського керівництва».

Також фахівець зазначає, що ворог завдає цілеспрямованих ударів по дуже чутливих об’єктах оборонного напряму. Він відзначає у цьому ще роль російської розвідки, як вчиться і може працювати «то краще, то гірше». РФ має за ціль дошкуляти українцям та погіршувати всю інфраструктуру, від якої залежить боєздатність, обороноздатність та міцність української армії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів. Президент: «Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне – саме так справедливо»

Раніше британська розвідка пояснила, чому втрати РФ на фронті знову зросли. Цьогорічні втрати РФ значно перевищують показники весни 2024 року, коли щоденні втрати рідко перевищували 1000 осіб на добу.

До слова Україна розробляє систему ППО стратегічного рівня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня. Він запропонував європейським партнерам долучитися до її створення інвестиціями.

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Теги: росія Сергій Рахманін війна

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