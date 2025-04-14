Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів
Від початку квітня ворог застосував майже 2,8 тис. авіаційних бомб
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент: «Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне – саме так справедливо»

У медичних закладах Сум лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей, і серед них дев’ять дітей. 11 людей – у важкому стані, зокрема три дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Робиться все, щоб допомогти максимально. Лише від учорашнього удару загинули 34 людини, а 119 поранені. На жаль, двоє дітей загинули, ще 15 поранені», – каже глава держави.

Крім того, сім людей поранені вночі в Одесі під час удару «Шахедами». «Били росіяни цієї ночі також по Слов’янську, Умані, Харкову, Бериславу та інших наших містах і селах. Пошкоджені об’єкти – усі цивільні: будинки, магазини, СТО», – додав він.

За словами президента, лише від початку квітня російська армія застосувала вже майже 2,8 тис. авіаційних бомб, понад 1,4 тис. ударних дронів, і більшість з них – «Шахеди», а також близько 60 ракет різних типів, включно з балістикою.

«Тільки реальним тиском на Росію можна це зупинити. Потрібні відчутні санкційні кроки щодо тих секторів, які фінансують російську вбивчу машину. Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне – саме так справедливо», – наголосив президент.

Як відомо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. РФ вдарила по місту ракетою з касетними боєприпасами.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

До слова, Щоденні удари Російської Федерації по українських містах мають трагічні наслідки. Президент Володимир Зеленський підкреслює, що саме Україна платить за цю війну найвищу ціну.

Читайте також:

Теги: обстріл Одеса Суми Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський проведе дипломатичні зустрічі з норвезькими політиками
Зеленський прибув до Норвегії
20 березня, 12:08
Ювілейні концерти Білик у столиці спровокували небачений ажіотаж
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
21 березня, 19:29
На зустрічі обговорювалися ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку громад
Президент Чехії прибув до Одеси. У цей час РФ запустила три групи шахедів
21 березня, 08:49
21 березня ввечері РФ атакувала Запоріжжя
Росія вбила цілу родину. У Запоріжжі зросла кількість жертв ворожої атаки
22 березня, 09:36
Петр Павел побував на виробництві штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka
Президент Чехії оглянув виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні
22 березня, 17:35
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Виготовляв вибухівку для терактів в Україні: на Одещині викрили агента ФСБ
2 квiтня, 14:23
Сьогодні президент приїхав у Ягідне
Зеленський відвідав школу на Чернігівщині, де росіяни тримали місцевих під час окупації
3 квiтня, 13:02
Зеленський: Сьогодні я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги
Президент звернувся до Заходу з Кривого Рогу: Україна потребує систем Patriot
11 квiтня, 19:03
Грем: Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення
Після удару по Сумах сенатор Грем закликав запровадити санкції проти РФ
Сьогодні, 03:27

Події в Україні

Британська розвідка пояснила, чому втрати РФ на фронті знову зросли
Британська розвідка пояснила, чому втрати РФ на фронті знову зросли
У Сумах пролунав вибух: місто огорнув дим (відео)
У Сумах пролунав вибух: місто огорнув дим (відео)
Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів
Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів
В одній з областей скорочено комендантську годину у Великодню ніч
В одній з областей скорочено комендантську годину у Великодню ніч
Унаслідок удару по Сумах загинув Юрій Юла: що відомо про командира бригади ЗСУ
Унаслідок удару по Сумах загинув Юрій Юла: що відомо про командира бригади ЗСУ
На Чернігівщині окупанти атакували дроном пасажирський потяг (фото)
На Чернігівщині окупанти атакували дроном пасажирський потяг (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
128K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
27K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
16K
Спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Росією Сум
16K
Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua