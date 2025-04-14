Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів

Від початку квітня ворог застосував майже 2,8 тис. авіаційних бомб

Президент: «Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне – саме так справедливо»

У медичних закладах Сум лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей, і серед них дев’ять дітей. 11 людей – у важкому стані, зокрема три дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Робиться все, щоб допомогти максимально. Лише від учорашнього удару загинули 34 людини, а 119 поранені. На жаль, двоє дітей загинули, ще 15 поранені», – каже глава держави.

Крім того, сім людей поранені вночі в Одесі під час удару «Шахедами». «Били росіяни цієї ночі також по Слов’янську, Умані, Харкову, Бериславу та інших наших містах і селах. Пошкоджені об’єкти – усі цивільні: будинки, магазини, СТО», – додав він.

За словами президента, лише від початку квітня російська армія застосувала вже майже 2,8 тис. авіаційних бомб, понад 1,4 тис. ударних дронів, і більшість з них – «Шахеди», а також близько 60 ракет різних типів, включно з балістикою.

«Тільки реальним тиском на Росію можна це зупинити. Потрібні відчутні санкційні кроки щодо тих секторів, які фінансують російську вбивчу машину. Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне – саме так справедливо», – наголосив президент.

Як відомо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. РФ вдарила по місту ракетою з касетними боєприпасами.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

До слова, Щоденні удари Російської Федерації по українських містах мають трагічні наслідки. Президент Володимир Зеленський підкреслює, що саме Україна платить за цю війну найвищу ціну.